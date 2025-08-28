நெல்லை: சேரன்மகாதேவி அருகே நடந்து சென்ற சிறுவனை தெரு நாய்கள் துரத்தி சென்று கடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தெரு நாய்கள் சிறுவர், சிறுமிகளை தாக்கி வருவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நெல்லை அயன்சிங்கம் பட்டியைச் சேர்ந்த இரண்டாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி, பள்ளி முடித்து வந்து வீட்டின் முன்பு விளையாடி கொண்டிருந்த போது, அங்கு சுற்றித்திரிந்த தெரு நாய்கள் மாணவியின் வாய், மூக்கு என முகத்தில் பல இடங்களில் கடித்து குதறியது. அவர் படுகாயங்களுடன் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவருகிறார்.
இந்நிலையில், வீரவநல்லூர் புதுமனைத் தெருவில் வசித்து வரும் ஜோசப் செல்லத்துரை என்பவரது மகன் ஜெரோம் (5) சேரன்மகாதேவியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் முதல் வகுப்பு படித்து வருகிறார். நேற்று மதியம் கடைக்கு சென்று வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்போது அந்த சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த தெரு நாய்கள் கூட்டமாக சேர்ந்து சிறுவனை விரட்டியுள்ளது.
இதனால் செய்வதறியாது திகைத்து ஓடிய சிறுவனை தெரு நாய்கள் பின் தொடர்ந்து விரட்டி விரட்டி கடித்துள்ளது. சிறுவனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்துள்ளனர். காயங்களுடன் நின்றிருந்த சிறுவனை மீட்ட அவர்கள், அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
பள்ளி சிறுவனை தெரு நாய்கள் விரட்டி விரட்டி கடித்த சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. ஏற்கனவே தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தெரு நாய்கள் தாக்குதல் சம்பவம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், நெல்லை மாவட்டத்திலும் சிறுவர்களை குறி வைத்து தெரு நாய்கள் தாக்கி வருவது மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்களில் அதிகரித்து வரும் தெரு நாய்கள் தொல்லை குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன் வந்து வழக்கை விசாரித்தது. தொடர்ந்து தெரு நாய்களை பிடித்து நகரத்திற்கு வெளியே தொலைவான இடத்தில் கொண்டு விட வேண்டும் என்றும், டெல்லி உள்ளிட்ட இடங்களில் தெரு நாய்களை காப்பங்களில் அடைக்கவும் உத்தரவிட்டது.
இதற்கு தெரு நாய் ஆதரவாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதைத்தொடர்ந்து அந்த உத்தரவை மாற்றிய உச்ச நீதிமன்றம், சில நிபந்தனைகளுடன் தெரு நாய்களை கருத்தடை செய்து மீண்டும் தெருவில் விடலாம் என்று உத்தரவிட்டது.