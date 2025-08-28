திருவள்ளூர்: தெருநாய் கடித்து குதறியதில் 6 வயது சிறுவன் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் சம்பவம் மீண்டும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பரவலாக தெருநாய் தொல்லை அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது. பல இடங்களில் சிறுவர்களை தெருநாய்கள் சூழ்ந்து கொண்டு கடிக்கும் சம்பவங்களின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பதைபதைக்க வைக்கின்றன. மேலும், தெருநாய் கடியால் உயிரிழப்புகளும் நிகழ்கின்றன. இதனால் தெருநாய்களை கண்டாலே பீதி அடையும் சூழல் நிலவி வருகிறது.
தெருநாய் விவகாரம் நாடு முழுக்க பேசுபொருளாகியுள்ள நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்திலும் அதுதொடர்பான வழக்குகள் நடந்து வருகின்றன. அண்மையில், தெருநாய்களுக்கு பொது இடங்களில் உணவளிப்பது தடை விதிக்கப்படுவதாக உத்தரவிட்ட உச்ச நீதிமன்றம், ஆக்ரோஷமான, ரேபிஸ் போன்ற நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நாய்களை மீண்டும் தெருவில் விடாமல் காப்பகத்தில் தனியாக அடைத்து வைக்க வேண்டும்'' எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தது. மேலும், தெருக்களில் நாய்களுக்கு உணவளிக்க தனி இடத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், திருவள்ளூர் அருகே தெருநாய் கடித்து குதறியதில் 6 வயது சிறுவன் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் பூங்கா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரகு. இவருக்கு நிஷாந்த் (6) என்ற மகன் உள்ளார். இந்நிலையில் சிறுவன் நிஷாந்த் பொருட்கள் வாங்க அருகில் உள்ள கடைக்கு சென்றுள்ளார். அப்பொழுது தெருநாய் ஒன்று சிறுவனை துரத்தியுள்ளது. விடாமல் துரத்திய அந்த தெருநாய் சிறுவனின் கை, கால், தொடை என பல்வேறு இடங்களில் கடித்துள்ளது.
அப்பொழுது சிறுவனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து நாயை துரத்திவிட்டு சிறுவனை மீட்டனர். அதன் பின்னர் சிறுவன் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதே போல அப்பகுதியில் மூதாட்டி ஒருவரையும் தெருநாய் கடித்து உள்ளதாகவும், நாய்களை கட்டுப்படுத்தி இது போன்ற அசம்பாவிதங்களை தடுக்க, நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் தெருநாய்கள் குறித்த பீதி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், ஆங்காங்கே தெருநாய் கடியால் குறிப்பாக குழந்தைகளும், சிறுவர்களும் பாதிக்கப்படுவது பெற்றோர் மத்தியில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.