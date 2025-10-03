ETV Bharat / state

பெண்களை சாட்டையால் அடித்து பேய் விரட்டும் வழிபாடு - திருச்சி அருகே வினோத திருவிழா!

திருச்சி முசிறி அருகே உள்ள அச்சப்பன் கோயில் திருவிழாவில் பெண்களை சாட்டையால் அடித்து பேய் விரட்டும் வினோத நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

பெண்களை சாட்டையால் அடிக்கும் கோயில் பூசாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 10:12 AM IST

திருச்சி: முசிறி அருகே வெள்ளாளப்பட்டி அச்சப்பன் கோயிலில் பெண்களை சாட்டையால் அடித்து பேய் விரட்டும் வினோத திருவிழா நடைபெற்றது. இதில், ஏராளமான பெண்கள் நீண்ட வரிசையில் அமர்ந்து பூசாரியிடம் சாட்டையில் அடி வாங்கி வழிபாடு செய்தனர்.

திருச்சி மாவட்டம், முசிறி அருகே வெள்ளாளப்பட்டி கிராமத்தில் அச்சப்பன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆயுத பூஜைக்கு மறுநாளான விஜயதசமி அன்று பெண்களை சாட்டையால் அடித்து பேய் விரட்டும் வினோத வழிபாடு திருவிழா நடத்தப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு விஜயதசமியான நேற்று (அக்.3) நடைபெற்ற விழாவில் திரளான பெண்கள் பங்கேற்றனர்.

விழாவை முன்னிட்டு அச்சப்பன், அகோர வீரபத்திரன், மதுரைவீரன், வெடிகார குள்ளன், பாப்பாத்தி, மகாலட்சுமி உள்ளிட்ட சாமிகளுக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டன. பின்னர், கோயிலில் இருந்து அச்சப்பன் மற்றும் அகோர வீரபத்திரன் சாமிகளை அலங்கரிக்கப்பட்ட பல்லக்கில், வாண வேடிக்கையுடன் அருகில் உள்ள காட்டு கோயிலுக்கு பக்தர்கள் சுமந்து சென்றனர். இதில், கோவிலைச் சேர்ந்த சேர்வைக்காரர்கள் மற்றும் பூசாரிகள் பாரம்பரிய உடை அணிந்து தப்பு அடித்து நடனம் ஆடினர்.

வெள்ளாளப்பட்டி கோயிலில் வினோத திருவிழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
விழுப்புரத்தில் பழமையான மூத்த தேவி சிலை கண்டெடுப்பு - தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் வியப்பு!

பேய் விரட்டும் வினோத வழிபாடு

அதன் பின்னர் பெண்களுக்கு பேய் விரட்டும் வினோத வழிபாடு தொடங்கியது. இதில், காட்டு கோயில் திடலில் ஏராளமான பெண்கள் நீண்ட வரிசையில் தலைமுடிகளை அவிழ்த்துவிட்டு கைகளை உயர்த்தி மண்டியிட்டபடி அமர்ந்திருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த கோயில் பூசாரி, பெண்களின் கைகளில் சாட்டையால் அடித்தார். ஒரு சில பெண்கள் நான்கு அல்லது ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட சாட்டையடி வாங்கினர். பின்னர் அவர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக கோயிலுக்கு சென்று முகத்தில் தீர்த்தம் தெளித்தும், விபூதி பிரசாதம் வாங்கியும் சென்றனர்.

அச்சப்பன் கோயிலில் நடைபெறும் விழாவில் கலந்துகொண்டு பூசாரியிடம் சாட்டையால் அடி வாங்கினால், பில்லி, சூனியம், காத்து கருப்பு, பேய் பிடித்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்வதாகவும், குழந்தை மற்றும் திருமணம் பாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. இந்த திருவிழாவில் திருச்சி மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல், சேலம், நாமக்கல், கரூர், பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர்.

