சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரே ஆண்டில் 3.68 லட்சம் வழக்குகள் தேக்கம்; இது தான் காரணமா?
கடந்த 2024ம் ஆண்டு புள்ளிவிவரத்தின்படி இந்தியா முழுவதும் 25 உயர் நீதிமன்றங்களில் மொத்த எண்ணிக்கையான 1122 நீதிபதிகள் பணியிடங்களில் 360 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் 78 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
Published : September 15, 2025 at 9:24 PM IST
சென்னை: சென்னை, உயர் நீதிமன்றத்தில் கடந்த 1 ஆண்டில் மட்டும் சுமார் 3 லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 610 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக 32% வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி அமர்வில் மட்டுமே உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளாக இருந்த 5 பேர் 2025 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஓய்வுப்பெற்றனர். அதன்படி நீதிபதி ஆர்.ஹேமலதா மே 01ம் தேதியும், நீதிபதி எஸ்.எஸ்.சுந்தர் மே 02ம் தேதியும், நீதிபதி ஏ.ஏ.நக்கீரன் மே 09ம் தேதியும், நீதிபதி வி.பவானி சுப்பராயன் மே 16ம் தேதியும், நீதிபதி வி.சிவஞானம் மே 31ம் தேதி பணி ஓய்வு பெற்றனர்.
இதையடுத்து அனுமதிக்கப்பட்ட உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 75ல் இருந்து 60 ஆக குறைந்தது. ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட குறைவான நீதிபதிகள் அதிகமான வழக்குகளை விசாரித்து வரும் நிலையில் ஒரே மாதத்தில் 5 நீதிபதிகள் ஓய்வு பெற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உயர் நீதிமன்றத்தில் 60 நீதிபதிகளுக்கு அதிக வழக்குகள் விசாரணைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதத்தில் மேலும் 4 நீதிபதிகள் ஓய்வு பெற்றனர். நீதிபதி ஆர். சுப்ரமணியன் ஜூலை 24ம் தேதியும், நீதிபதி டீக்கா ராமன் ஜூன் 08ம் தேதியும், நீதிபதி இளங்கோவன் கணேசன் ஜூன் 04ம் தேதியும், நீதிபதி சதீஷ்குமார் சுகுமார குரூப் ஜூலை 17ம் தேதியும் ஓய்வு பெற்றனர்.
இறுதியாக நீதிபதி எம்.சுந்தர் மேகாலயா உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது 55 நீதிபதிகள் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். சுமார் 20 நீதிபதிகளுக்கான பணி இடங்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் காலியாக உள்ளது.
நீதிபதிகள் காலி இடங்கள்:
கடந்த 2024ம் ஆண்டு புள்ளிவிவரத்தின் படி இந்தியா முழுவதும் உள்ள 25 உயர் நீதிமன்றங்களில் மொத்த எண்ணிக்கையான 1122 நீதிபதிகள் பணியிடங்களில் 360 இடங்கள் காலியாக உள்ளது. அதிகபட்சமாக அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் 78 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது. மேகாலயா மற்றும் திரிபுரா உயர் நீதிமன்றங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையான 5 நீதிபதிகள் பணியிடங்களில் முழுவதும் நிரப்பப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கிறது.
அதிகரித்த நிலுவை வழக்குகள்:
சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை அமர்வில் தற்போது உரிமையியல் வழக்குகள் சுமார் 3 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 410 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது. அதில், 2 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 241 வழக்குகள் கடந்த ஒரு ஆண்டாக நிலுவையில் உள்ளது. குற்றவியில் வழக்குகளை பொறுத்தவரை தற்போது 40 ஆயிரத்து 300 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது. அதில் 30 ஆயிரத்து 813 வழக்குகள் கடந்த ஒரு ஆண்டாக நிலுவையில் உள்ளது.
கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 88 ஆயிரத்து 129 சிவில் வழக்குகளும், 4 ஆயிரத்து 786 குற்ற வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளது. 5 முதல் 10 ஆண்டுகளாக 53 ஆயிரத்து 447 சிவில் வழக்குகளும், 11 ஆயிரத்து 769 குற்ற வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளது. 3 முதல் 5 ஆண்டுகளாக 24 ஆயிரத்து 720 சிவில் வழக்குகளும், 4 ஆயிரத்து 897 குற்ற வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளது.
1 முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை 53 ஆயிரத்து 945 சிவில் வழக்குகளும், 9 ஆயிரத்து 361 குற்ற வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளது. கடந்த ஓராண்டாக சுமார் 1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 169 சிவில் வழக்குகளும், 14 ஆயிரத்து 387 குற்ற வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளது. கடந்த ஒரு ஆண்டில் மட்டும் சுமார் 32% வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி அமர்வில் மட்டுமே நிலுவையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.