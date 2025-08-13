சென்னை: 2024-25 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு 11.2% பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்திருப்பதை சுட்டிக் காட்டியுள்ள முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், ஒட்டு மொத்தப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தித்துறையே உந்து சக்தி என கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சி 4 ஆண்டுகளில் படைத்துள்ள மகத்தான சாதனை குறித்து சென்னை பொருளாதார பள்ளியின் முன்னாள் இயக்குநர் கே.ஆர். சண்முகம் ஆங்கிலப் பத்திரிகையில் எழுதியுள்ள கட்டுரையில் விவரித்துள்ளார். இது, மத்திய அரசின் புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத்துறை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ள 2024-2025ஆம் ஆண்டுக்கான திருத்திய மதிப்பீட்டு அறிக்கையின் அடிப்படையிலான புள்ளி விவரங்களைக் கொண்டுள்ளது.
இந்திய தேசிய சராசரியை விடவும், மற்ற மாநிலங்களை விடவும் தமிழ்நாடு எந்தெந்த துறைகளில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் அபரிதமான வளர்ச்சி கண்டு பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் ஒரு மகத்தான சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது என்பதைப் புலப்படுத்துகிறது.
அதன் விவரங்கள்
இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய மாநிலப் பொருளாதாரமான தமிழ்நாடு, வளர்ச்சிப் பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளின் படி, 2024-25 ஆம் ஆண்டில் 11.2% உண்மையான பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்து, அனைத்து மாநிலங்களிலும் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
இந்த இரட்டை இலக்க வளர்ச்சி, கடந்த 14 ஆண்டுகளில் மாநிலத்தின் சிறந்த வளர்ச்சியாகும். கடைசியாக 2010-11ல் 13.1% ஆக இது பதிவாகியிருந்தது. இது 6.5% என்ற தேசிய சராசரியை விட மிக அதிகமாகும். உற்பத்தித் துறையில் மிக உயர்ந்த வளர்ச்சி விகிதம் இந்த அசாதாரண வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் இரண்டாம் நிலைத் துறையாகிய உற்பத்தி, கட்டுமானம் மற்றும் பயன்பாட்டுத் துறைகள் ஆகும்.
உற்பத்தித் துறை 2023-24ல் 12.6% மற்றும் 2024-25ல் 14.7% என மிக உயர்ந்த வளர்ச்சி விகிதங்களைக் கண்டு, மாநிலத்தின் முக்கிய வளர்ச்சி இயந்திரமாகத் திகழ்கிறது.
கட்டுமானத்துறையின் வளர்ச்சி
கட்டுமானத் துறையும் இதே காலக் கட்டங்களில் முறையே 15.9% மற்றும் 11.6% வளர்ச்சியடைந்து குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது. இதன் விளைவாக, ஒட்டு மொத்த இரண்டாம் நிலைத் துறை 2023-24ல் 13.7% மற்றும் 2024-25ல் 13.4% வளர்ச்சி விகிதங்களைப் பதிவு செய்துள்ளது.
சேவைத் துறைகளிலும் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சி
மூன்றாம் நிலைத் துறையான சேவைத் துறையும் 2023-24ல் 7.47% ஆக இருந்த வளர்ச்சி, 2024-25ல் 11.3% ஆக உயர்ந்து வேகமெடுத்துள்ளது. இந்த துறைக்குள், மனை வணிகம் (ரியல் எஸ்டேட்) 7.33% என்பதிலிருந்து 12.42% ஆகக் கூர்மையான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. பொது நிர்வாகம், போக்குவரத்து, தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் உணவகங்கள், மற்றும் இதர சேவைகள் போன்ற பிற சேவைத் துணைத் துறைகளும் 2024- 25ல் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன.
வேளாண்துறை உள்ளிட்ட முதன்னைமத்துறைகளின் செயல்பாடுகள்
முதன்மைத் துறை (வேளாண்மை, கால்நடை, வனம் மற்றும் மர வளர்ப்பு, மீன்பிடித்தல் மற்றும் சுரங்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது) 2023-24ல் 1.2% ஆக இருந்த வளர்ச்சி, 2024-25ல் 3.2% என மிதமான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
தேசிய அளவிலும், பிற மாநிலங்களை விடவும் தமிழ்நாட்டின் மாபெரும் சாதனை
தேசிய மற்றும் பிற மாநிலங்களின் தரவுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தித் துறை தனித்து நிற்கிறது. 2024-25ல் இந்தியாவின் உற்பத்தித் துறை வளர்ச்சி 4.5% ஆக மட்டுமே இருந்த போது, தமிழ்நாடு மிகமிக அதிகமாக 14.7% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதே போல், தமிழ்நாட்டின் கட்டுமானத் துறை வளர்ச்சியும் தேசிய சராசரியான 9.4% ஐ விட 11.56% என அதிகமாக உள்ளது.
ஒப்பிடக்கூடிய தொழில் வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமான மகாராஷ்டிரா, உற்பத்தித் துறையில் 2023-24ல் 6.8% மற்றும் 2024-25ல் 4.25% என மிகக் குறைவான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன. அதன் கட்டுமானத் துறை வளர்ச்சி அந்த ஆண்டுகளில் முறையே 5.7% மற்றும் 6.8% ஆக இருந்தது. மகாராஷ்டிராவின் மனை வணிகத் துறை 2023-24ல் 9.5% மற்றும் 2024-25ல் 9% என ஒப்பீட்டளவில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டாலும், அதன் ஒட்டுமொத்த உண்மையான பொருளாதார வளர்ச்சி 2023-24ல் 8%, 2024-25ல் 7.3% என மிதமாகவே இருந்தது. இது தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை விட மிகக் குறைவாகும்.
கோவிட் காலத்திற்கு பின் வளர்ச்சியில் தமிழ்நாட்டின் திருப்புமுனை
நான்கு ஆண்டுகால (2021-22 முதல் 2024-25 வரை) சராசரி உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதத்திலும் தமிழ்நாடு 9.4% உடன் நாட்டிலேயே முன்னணியில் உள்ளது. ஜார்க்கண்ட் (8.8%) மற்றும் கர்நாடகா (8.7%) அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பிடித்துள்ளன. இருப்பினும், நான்கு ஆண்டு கால சராசரி உண்மையான மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) வளர்ச்சியில், தமிழ்நாடு 8.6% உடன் ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது. இது 2015-16 முதல் 2018-19 வரையிலான காலகட்டத்தில் 7.6% சராசரி வளர்ச்சியுடன் ஒன்பதாவது இடத்தில் இருந்ததை விட குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமாகும். கோவிட்-19க்குப் பிந்தைய காலம், தனது பொருளாதார அடிப்படைகளை வலுப்படுத்தி, உற்பத்தி சார்ந்த வளர்ச்சியில் நாட்டின் முன்னணியாக உருவெடுப்பதில் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.
தொழில்துறையில் தமிழ்நாட்டின் சாதனை
தமிழ்நாடு ஒரு தொழில்துறை மையமாக தனது நிலையைத் தொடர்ந்து உறுதிப்படுத்தி வருகிறது. 2024-25ல் இந்தியாவின் உற்பத்தி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 12.7% பங்களித்துள்ளது. சுமார் 40,000 தொழிற்சாலைகளுடன், தமிழ்நாடு இத்துறையில் முதலிடத்தில் உள்ளது. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) துறையிலும் மாநிலம் முன்னணியில் உள்ளது. 25 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பதிவு பெற்ற தொழில் நிறுவனங்களுடன், நாட்டில் தமிழ்நாடு இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.
மோட்டார் வாகனம் - ஆயத்த ஆடைகள், தோல் பொருள்கள் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு முதலிடம்
தமிழ்நாட்டின் முக்கியத் தொழில்களில் வாகனங்கள், ஆயத்த ஆடைகள், தோல் பொருட்கள், ஜவுளி, கணினிகள், மின்னணுவியல், ஒளியியல் பொருட்கள், மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் ஆகியவை அடங்கும். மோட்டார் வாகனங்கள், ஆயத்த ஆடைகள், மற்றும் தோல் பொருட்கள் உற்பத்தியில் மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. ஜவுளி, இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள், மற்றும் கணினி, மின்னணு மற்றும் ஒளியியல் பொருட்கள் உற்பத்தியில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. பொறியியல் பொருட்கள், மின்னணுப் பொருட்கள், ஆயத்த ஆடைகள், பருத்தி நூல், கைத்தறிப் பொருட்கள் மற்றும் தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதியிலும் மாநிலம் முன்னிலையில் இருக்கிறது. பெட்ரோலியப் பொருட்கள் மற்றும் கரிம மற்றும் கனிம ரசாயனங்கள் பிற குறிப்பிடத்தக்க ஏற்றுமதிகளாகும்.
உற்பத்தித்துறை வளர்ச்சியை ஊக்கப்படுத்திய புதிய தொழில் கொள்கை
தமிழ்நாட்டின் புதிய தொழில்துறை கொள்கை 2021, தமிழ்நாடு குறைக்கடத்தி மற்றும் மேம்பட்ட மின்னணுவியல் கொள்கை, துறை சார்ந்த தொழிற்பூங்காக்கள், தொழிற்குழுமங்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடுகள் ஆகியவையும் உற்பத்தித் துறையின் வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்துவதற்குப் பங்களித்துள்ளன.
ஒட்டுமொத்தப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தித்துறையே உந்து சக்தி
வரலாற்று ரீதியாக, சேவைத் துறை தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி, மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GSDP) 50% க்கும் அதிகமான பங்களிப்பைக் கொண்டிருந்தது மற்றும் 2005-06 மற்றும் 2011-12 க்கு இடையில் சராசரியாக 11.28% வளர்ச்சியை எட்டியது. ஆனால், 2012-13ல் அதன் வேகம் குறைந்தது. இருப்பினும், 2024-25ல் ஏற்பட்ட வலுவான மீட்சி, சேவைகள் துறையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட வீரியத்தைக் குறிக்கிறது. சேவைத் துறையின் செயல்பாடு இருந்தபோதிலும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இரண்டாம் நிலைத் துறையே, குறிப்பாக உற்பத்தித் துறையே, முக்கிய உந்து சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. பொருளாதாரத்தில் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சி கண்டு திமுக ஆட்சி படைத்துள்ள வரலாற்றுச் சாதனை திடீரென நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது அல்ல. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பின் தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியையும் குறிக்கோளாகக் கொண்டு 2030-ல் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதார வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமாக உயர்த்திட வேண்டும் என இலக்கு நிர்ணயித்து அல்லும் பகலும் அயராத பாடுபட்டு வருகிறார்கள். அதன் காரணமாக தமிழ்நாடு படிப்படியாக முன்னேறி வருகிறது.
2024-2025ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய அரசின் புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத்துறையின் திருத்திய மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் தமிழ்நாடு 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத உச்சத்தை எட்டியுள்ளது என்று குறிப்பிட்டிருப்பது தமிழ்நாடு அரசின் தொலைநோக்குச் சிந்தனைகளுக்கு கிடைத்துள்ள மகத்தான வெற்றி என்பதையே உறுதிப்படுத்துகிறது.'' என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.