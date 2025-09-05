நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற 386 பேர்; சென்னையில் மட்டும் 13 ஆசிரியர்களுக்கு விருது!

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மொத்தம் 386 ஆசிரியர்கள் இந்த ஆண்டுக்கான நல்லாசிரியர் விருதை பெற்றிருக்கின்றனர்.
Published : September 5, 2025 at 6:22 PM IST
சென்னை: 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில நல்லாசிரியர் விருதானது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 386 பேருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விருதுகளை தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
தமிழ்நாட்டில் சிறப்பாக செயல்படுகிற ஆசிரியர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் மாநில அரசு சார்பில் ' டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது' வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருதானது ஆசிரியர் தினமான செப்டம்பர் 5 அன்று வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருது பெறுபவர்களுக்கு வெள்ளிப்பதக்கம் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழுடன் ரூ. 10 ஆயிரம் ரொக்கமும் வழங்கப்படுகிறது.
நல்லாசிரியர் விருதை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கக் கோரி பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்படும். அந்த அழைப்பின் கீழ் தகுதியானவர்கள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பர். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் விண்ணப்பித்த ஆசிரியர்களில் இருந்து தகுதியானவர்களை மாவட்டக் குழுக்கள் தேர்ந்தெடுத்து மாநில குழுவுக்கு பரிந்துரை செய்து அனுப்பும்.
அதிக மாணவர் சேர்க்கை, கற்பித்தலில் புதுமை, பள்ளி சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்களை மாநில குழு தேர்ந்தெடுக்கும். இந்த ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் இணையவழியில் விண்ணப்பித்தனர். இவர்களில் இருந்து இறுதிப் பட்டியலுக்கு 386 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். விருது தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களில் 342 அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளி ஆசிரியர்கள், 38 தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள், சமூக பாதுகாப்புத் துறை பள்ளிகள், ஆங்கிலோ இந்தியன் பள்ளிகள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி ஆசிரியர்களில் தலா 2 பேர் இதில் அடக்கம்.
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தற்போது ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விருது வழங்கி சிறப்பித்தார்.
இந்த ஆண்டு அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் சென்னையைச் சேர்ந்த அயனாவரம், புழல், கண்ணகி நகர், திருவல்லிக்கேணி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த பல்வேறு அரசு பள்ளிகளின் 13 பேருக்கு நல்லாசிரியர் விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த வரிசையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பிற மாவட்டங்களான திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, திருச்சி, மதுரை, சேலம், கோவை ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா 12 பேருக்கும், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவாரூர், சிவகங்கை, தேனி, நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா 8 பேருக்கும் இந்த விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.
மேலும் கடலூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், ஈரோடு, திருப்பூர், விருதுநகர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா 10 ஆசிரியர்களுக்கும், நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர், கரூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா 6 பேருக்கும், அரியலூர் மாவட்டத்தில் 5 ஆசிரியர்களுக்கும் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.