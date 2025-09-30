கூட்டத்தை திடீரென ரத்து செய்திருந்தால்? அவசரமாக உடற்கூராய்வு ஏன்? - கரூர் துயரம் குறித்து அரசு விளக்கம்!
தவெகவின் கரூர் கூட்டத்திற்கு 10 ஆயிரம் பேர் வருவார்கள் என தெரிவித்தனர். இருப்பினும் 20 ஆயிரம் பேர் என்ற வகையில் 500 காவலர்களை பணியில் அமர்த்தியதாக அரசு தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 30, 2025 at 8:42 PM IST
சென்னை: கூட்டத்தை திடீரென ரத்து செய்தால், தலைவரை காண்பதற்காக காத்திருந்த மக்கள் அவரை பார்க்க முடியாமல் போனால் என்ன நடக்கும்? என யூகிக்க முடியாது என கரூர் சம்பவம் குறித்து அரசு அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வரும் நிலையில், அரசு தரப்பில் அதுகுறித்த விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழக அரசு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அமுதா, சுகாதாரத்துறை செயலாளர் செந்தில் குமார், ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது அவர்கள் கரூரில் நடந்த தவெக பிரச்சாரத்தில் கூட்ட நெரிசல் எப்படி நேர்ந்தது? என்பதை பற்றி தொலைக்காட்சி மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் பரவிய வீடியோவை வைத்து விளக்கினர்.
இதையடுத்து பேசிய அவர்கள், '' கடந்த 27 ஆம் தேதி கரூர் மாவட்டத்தில் ஒரு துயர சம்பவம் நடைபெற்றது. அது குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு கேள்விகளும், சந்தேகங்களும் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.
20 ஆயிரம் பேர் வருவார்கள் என கணிப்பு
தவெகவினர் கேட்ட ரவுண்டானா லைட் ஹவுஸ், உழவர் சந்தை இடங்கள் குறுகலாகவும், ஆபத்து நிறைந்ததாகவும் கருதப்பட்டது. இதையடுத்து, வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. கூட்டத்திற்கு 10 ஆயிரம் பேர் வருவார்கள் என தவெகவினர் தெரிவித்தனர். இருப்பினும், 20 ஆயிரம் பேர் வரை வருவார்கள் என முன்னர் நடந்த கூட்டங்களை வைத்து 500 காவலர்களை பணியில் அமர்த்தினோம்.
மின் தடை இல்லவே இல்லை
வழக்கமாக 50 பேருக்கு 1 போலீஸ் போடும் இடத்தில், 20 பேருக்கு 1 போலீஸ் என பணியில் அமர்த்தினோம். மின்சாரம் தடை செய்யப்படவில்லை. ஜெனரேட்டர் இருந்த இடத்தில் மட்டுமே விளக்குகள் அணைந்தன. மேலும், தடியடி நடத்தப்பட்டதாக சொல்கின்றனர். தடியடி நடக்கவில்லை. விஜய் உள்ள வர வர நெரிசல் அதிகமானதால், அவர் வாகனம் முன்னோக்கி செல்வதற்காக கூட்டத்தை போலீசார் விலக்கியே விட்டனர்.
ஆம்புலன்ஸ் சர்ச்சை
அத்துடன், அடிக்கடி ஆம்புலன்ஸ் எப்படி வந்தது? என கேட்கின்றனர். அன்று இரவு சுமார் 7.14 க்கு முதல் அழைப்பும், 7.15 இரண்டாவது அழைப்பும் வந்தது. பிறகு அங்கு சென்ற ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களும், பணியில் இருந்த காவலர்களும் வயர்லெஸ் மூலமாக தகவல் சொன்ன பிறகுதான், ஆறு 108 ஆம்புலன்ஸ்களும், 7 தவெக ஆம்புலன்ஸ்களும், 33 தனியார் ஆம்புலன்ஸ்களும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தன.
அவசரமாக உடற்கூராய்வு ஏன்?
நெருக்கடியான நேரத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர், உடலுக்காக காத்திருக்க கூடாது என்பதற்காகவே எவ்வளவு சீக்கிரம் உடற்கூராய்வு செய்ய முடியுமோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் செய்து கொடுத்தோம். இதுவரை தவெக நடத்தியுள்ள மாநாடு மற்றும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளை பொறுத்தவரை, மதுரையில் 14, விழுப்புரத்தில் 42, திருச்சியில் 12, அரியலூரில் 6, திருவாரூரில் 17, நாகையில் 5, நாமக்கல்லில் 35 மற்றும் கரூரில் 116 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
கூட்டத்தை ரத்து செய்திருந்தால்...?
ஒரு கூட்டத்தை திடீரென ரத்து செய்தால், தலைவரை காண்பதற்காக காத்திருந்த மக்கள் அவரை பார்க்க முடியாமல் போனால் என்ன நடக்கும் என யூகிக்க முடியாது. இதுதொடர்பாக ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விசாரணை முடிந்த பிறகு தான் முழுமையான தகவல் தெரிய வரும். தவறான செய்திகளை பரப்பினால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என்றனர்.