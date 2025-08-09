Essay Contest 2025

மாநிலக் கல்விக் கொள்கைக்கு பாஜகவை தவிர அனைத்து கட்சிகளிடமும் வரவேற்பு - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்! - STATE EDUCATION POLICY

மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வரவேற்கின்றன என்றும் பாஜகவிடமிருந்து அத்தகைய வரவேற்பை நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது என்றும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி
அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 10:17 PM IST

புதுக்கோட்டை: மூன்றாம் வகுப்பு, ஐந்தாம் வகுப்பு, எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று நாம் கட்டாயப்படுத்தினால், அது ட்ராப் ரேஷியோவை தான் அதிகரிக்கும் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்தார்.

புதுக்கோட்டையில் தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்றம் சார்பாக கல்வி உரிமை மீட்புக் கருத்தரங்கம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, அமைச்சர்கள் ரகுபதி, மெய்யநாதன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

கருத்தரங்கிற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, '' தமிழ்நாட்டில் தற்போது உள்ள அனைவருமே இரு மொழி கொள்கையை கடைப்பிடித்து படித்தவர்கள் தான். தமிழ்நாட்டிற்கு இரு மொழி கொள்கைதான் என்று முதல்வர் உறுதியாக கூறிவிட்டார். மனப்பாடம் செய்து தேர்வு எழுதாமல், புரிந்து கொண்டு தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று மாநில கல்விக் கொள்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் சிந்தித்து கற்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னென்ன தேவையோ? அவை அனைத்தும் மாநில கல்விக் கொள்கையில் இடம் பெற்றுள்ளது'' என்றார்.

மேலும், '' மாணவர்களுக்கு மன உளைச்சல் இல்லாமல் இருக்க கற்றலும், கற்பித்தலும் திட்டத்தையும் மாநில கல்விக்கொள்கையில் கொண்டு வந்துள்ளோம். ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து மாநிலக் கல்விக் கொள்கையில் அரசு செய்துள்ளது. அதை சார்ந்து விவாதத்திற்கு வர முடியாத பாஜக பல்வேறு விமர்சனங்களை வைத்து வருகிறது. கண்மூடித்தனமாக நாம் எதையும் எதிர்க்கவில்லை, எது எது எல்லாம் மாணவர்களுக்கு தேவையோ? அதை நாங்கள் எடுத்துக் கொண்டுள்ளோம். அதை வைத்து தான் மாநில கல்வி கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை அனைத்து மாநிலங்களும் முன் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு, அவர் அவர்களுக்கு என்று மாநில கல்வி கொள்கையை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நமது ஆசை'' என கூறினார்.

அத்துடன், '' இதை செய்தால் தான் நான் நிதி தருவேன் என்று கூறுவதை நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது? உதாரணத்திற்கு குளக்கல்வி முறையை கொண்டு வந்தால் நாம் ஏற்க முடியாது. மூன்றாம் வகுப்பு, ஐந்தாம் வகுப்பு, எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று நாம் கட்டாயப்படுத்தினால் அது ட்ராப் ரேஷியோவை தான் அதிகரிக்கும். மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வரவேற்கின்றன. பாஜகவிடமிருந்து வரவேற்பு நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது'' என்று அவர் தெரிவித்தார்.

