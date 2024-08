ETV Bharat / state

"மூன்று பயணங்களும் தோல்வி; இப்போ ஏதாவது வருமா?" -முதல்வரின் வெளிநாடு பயணத்தை விமர்சித்த அண்ணாமலை! - annamalai criticized EPS

சென்னை : சென்னை எம்ஜிஆர் ஜானகி மகளிர் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், எச்.வி.ஹண்டே அவர்கள் எழுதிய Our Constitution Distortions Done By Indira Gandhi During Emergency எனும் புத்தகத்தையும், அண்ணல் அம்பேத்கர் என்கிற புத்தகத்தையும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டார்.

அண்ணாமலை பேட்டி (Credits - ETV Bharat Tamilnadu)

பின்னர் மேடையில் பேசிய அவர், "பிரதமர் சுதந்திர தின உரையில் குறிப்பிட்டதை போல, ஒரு லட்சம் இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரவேண்டும். அவர்கள் அரசியல் தொடர்பு இல்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களால் உடனடியாக தீர்வு கிடைக்காது.

20 ஆண்டுகள் கழித்து பெரும் பயன் கிடைக்கும். ஏழைகளுக்கும், பணக்காரர்களுக்குமான இடைவெளியை குறைக்க அந்த இளைஞர்கள் உழைப்பார்கள். அம்பேத்கரை ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் சில அரசியல் கட்சிகள் அடைக்கப் பார்த்தார்கள்.

காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்பதை அம்பேத்கர் எதிர்த்தார். அம்பேத்கர் பிரிவினை வாதத்திற்கு எதிராக இருந்தார். அம்பேத்கர் பெயரைச் சொல்லி பிழைப்பு நடத்தும் அரசியல் கட்சிகள் அம்பேத்கர் காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்த்தை வழங்க வேண்டாம் என்று சொன்னதை மறந்து விட்டனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "எடப்பாடி மீது நான் வைத்த விமர்சனம் 100 சதவிகிதம் உண்மை. நான் அதில் பின்வாங்க மாட்டேன். நீங்கள் எல்லாம் என்னை கொச்சைப்படுத்தலாம், ஆட்டை வெட்டலாம், அதற்கு எல்லாம் நான் நகர்ந்து கொண்டு செல்ல வேண்டுமா?. நான் இங்கு அரசியல் செய்ய வந்திருக்கேன். சில விஷயங்களில் அரசியலில் நமக்கென்று ஒரு பாணி உள்ளது.

விடிய, விடிய படித்த எனக்கும், விடிய விடிய விவசாயம் பார்த்த எனக்கு தான் நான் கஷ்டப்பட்டு வந்துள்ளேன் என்பது தெரியும். அதிமுக அமைச்சர்கள் நேற்று முதல் குமுறுகிறீர்கள். அவர்கள் எல்லாம் இவ்வளவு நாள் எங்கே சென்றீர்கள்?

39 வயது அண்ணாமலையை விடுங்கள். 70 வயது உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி அனுபவம் உள்ள நபர் அவர் பேசியது சரியா? அதிமுகவில் சில தலைவர்கள் 70 வயதிலும், டை அடித்துக் கொண்டு இளைஞர்கள் என சொல்கிறார்கள். டை அடிப்பவர்கள் எல்லாம் இளைஞர்கள் இல்லை.