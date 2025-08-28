சென்னை: கூமாபட்டி பிளவக்கல் பெரியார் அணை பூங்கா சுற்றுலா மேம்பாடு திட்டத்திற்கு ரூ.10 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் கள ஆய்வுக்காக விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு சென்றிருந்தார். அப்போது, வத்திராயிருப்பு அருகே உள்ள பிளவக்கல் பெரியாறு அணை பூங்காவை சீரமைப்பதற்காக 10 கோடி ஒதுக்குவதாக அறிவித்தார்.
இந்த நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக கூமாபட்டி கிராமம் திடீரென பிரபலமானது. அந்த கிரமாமத்தை சேர்ந்த இளைஞர் தங்கபாண்டி என்பவர் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார். அதில், '' ஏங்க... எங்க ஊரு தனித்தீவுங்க... இங்கு வந்து குளிச்சி பாருங்க...'' என்று தன்னுடைய கிராமத்தின் சிறப்பை மற்றவர்களுக்கு தெரிவித்து வந்தார். தங்கபாண்டியின் ராகமான பேச்சும், அங்குள்ள மலை அடிவாரம், இயற்கை எழில் கொஞ்சும் கிராமத்து சூழலும் அனைவரையும் கவர்ந்தது. இதனால் கூமாபட்டி எங்குள்ளது? எனவும் நெட்டிசன்களை தேட வைத்தது. கூமாபட்டியுடன் சேர்ந்து தங்கபாண்டியும் தற்போது பிரபலமாகியுள்ளார்.
இந்த நிலையில், வத்தாயிருப்புக்கு அருகே உள்ள பிளவக்கல் பெரியார் அணை பூங்கா மேம்பாட்டுக்காக, சுற்றுலா பயணிகள் வசதிக்காக புதிய மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. இந்த திட்டத்திற்கு ரூ.10 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தின்கீழ், அணையை நோக்கிச் செல்லும் சாலைகள் முழுமையாக புதுப்பிக்கப்படும். கிழவன்கோவிலில் இருந்து அணை வரை செல்லும் சாலை மேம்படுத்த நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலா பயணிகள் ஓய்வெடுக்க ஜென் கார்டன், யோகா பிளாசா, செல்ஃபி ஸ்பாட், ஜிம், ஸ்டெப் கார்டன் போன்ற புதிய அம்சங்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
மேலும், சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு மையம், விளையாட்டு உபகரணங்கள் புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ளன. அணைக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக வாகன நிறுத்தம், உணவகம், கழிப்பறைகள், பாதுகாப்பு அறைகள் கட்டப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திட்ட அம்சங்கள்
- பாதுகாப்பை அதிகரிக்க சிசிடிவி கேமரா ரூ.16 லட்சத்தில் நிறுவப்பட உள்ளது.
- அக்வேரியம் பார்க், விலங்கு வடிவ அலங்காரங்கள், ஓய்வு இருக்கைகள், மரக்கன்றுகள் நடவு மூலம் அணைச் சுற்றுப்புறம் அழகுபடுத்தப்படவுள்ளது.
- நீர் வெளியேற்ற பாதை (Spillway) மீது நடைபாலம் அமைக்க ரூ.87 லட்சம் உள்ளிட்ட மொத்தம் 29 விதமான பணிகளுக்கு இந்தத் திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
- வேலி மற்றும் கூட்டு சுவர் அமைப்புக்கு மட்டும் ரூ.1.44 கோடி.
- விளம்பரச் செலவுகள், திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு, கட்டணம் மற்றும் அவசரநிலைச் செலவுகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
- இந்தத் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் சீரான அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்கும். பெரியார் அணை சுற்றுலா மையம் மாவட்டத்திற்கு பொருளாதார வளர்ச்சி தரும் என்றும், சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயரும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து கூமாபட்டி இளைஞர் தங்கபாண்டியிடம் தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்புகொண்டு பேசிய போது, ''அரசு 10 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இதன் மூலம் எங்க ஊரின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும், சாலைகள் மேம்படும், மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயரும். அனைவரும் அவரவர் ஊரை நேசிக்க வேண்டும், வளர்ச்சி அடைய செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும்'' என நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.