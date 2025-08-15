சென்னை: மாநில அரசுகளின் உரிமைகளை பறிக்கும் முயற்சிகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருவதாகவும், அந்த உரிமைகளை மீட்டெடுக்கும் நேரம் வந்துவிட்டதாகவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
சுதந்திர தினத்தையொட்டி, சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து நலத்திட்ட அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு அவர் உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், "முன்னாள் படை வீரர்கள் மற்றும் அவர்களை சார்ந்தோருக்கான 'காக்கும் கரங்கள்' திட்டம் வரும் 19ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் தொழில் முனைவோர் பயிற்சி பெற்ற முன்னாள் படை வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகையில் 30 விழுக்காடு மானியம் அரசால் வழங்கப்பட உள்ளது.
இந்தியாவிலேயே மிக விரைவாக வளரும் பொருளாதாரமாக திகழ்கிறது தமிழ்நாடு. இந்திய நாட்டின் வளர்ச்சியே 6.5% விழுக்காடுதான். ஆனால் தமிழ்நாடு 11.19 விழுக்காடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. சமூக முன்னேற்ற குறியீடுகளில் பெரிய மாநிலங்களோடு ஒப்பிடுகையில், தமிழ்நாடு 63.33 புள்ளிகள் பெற்று தேசிய அளவில் முதலிடத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் மூலம் 30 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
பெண் தொழிலாளர் பங்கேற்ற விகிதம் 47 விழுக்காடாக உள்ளது. குறிப்பாக, மின்னணு சாதனங்கள் ஏற்றுமதி தேசிய அளவில் 37 விழுக்காடுடன் தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமாக உள்ளது" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "சமூக நீதி, சமத்துவம், சுயமரியாதை, மொழிப்பற்று, இன உரிமை, மாநில சுயாட்சி ஆகிய கருத்தியல்களின் அடித்தளத்தில் நிற்கும் ஆட்சிதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு ஒற்றைத்துறை வளர்ச்சியாக இல்லாமல் அது மட்டும் பல்துறை வளர்ச்சியாக இருக்கிறது.
விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களுக்கு மாநில அரசு தற்பொழுது வழங்கி வரும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் 22,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
விடுதலைப் போராட்ட தியாகிகளின் குடும்பங்களுக்கு மாநில அரசு தற்பொழுது வழங்கி வரும் மாதாந்திர குடும்ப ஓய்வூதியம் 12000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், ராமநாதபுரம் முத்துராமலிங்க விஜய ரகுநாத சேதுபதி, சிவகங்கை மருது சகோதரர்கள், வ.உ. சிதம்பரனார் ஆகியோரின் வழித்தோன்றல்கள் பெற்று வரும் மாதாந்திர சிறப்பு ஓய்வூதியம் 11 ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
இரண்டாம் உலகப்போரில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முன்னாள் படை வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆயுட்கால மாதாந்திர நிதியுதவி 15,000 ரூபாயாக உயரத்தி வழங்கப்படும்.
இரண்டாம் உலகப்போரில் பங்கேற்ற வீரர்களின் கைம்பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆயுட்க்கால மாதாந்திர நிதியுதவி 8000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முன்னாள் படை வீரர்கள் வசதிக்காக, சென்னை மாதவரத்தில் 33 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் உள்கட்டமைப்புடன் கூடிய முன்னாள் படை வீரர்கள் தங்கும் விடுதி 22 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும்.
தமிழ்நாட்டின் மலைப் பகுதிகளில் செயல்படுத்தப்படும் கட்டணமில்லா விடியல் பயணத்திட்டம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.
ஓட்டுநர் பயிற்சி பெற, மாநில அளவில் ஒரு பயிற்சி மையம், மண்டல அளவில் இரண்டு பயிற்சி மையங்கள் மற்றும் மாவட்டத்திற்கு ஒரு ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி ஆகியவை தொடங்கப்படும்.
தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் கல்லூரி பயிலும் போது வேலைவாய்ப்பு பெரும் வகையில் நவீன தொழில் நுட்பங்களில் பத்தாயிரம் மாணவர்களுக்கு 15 கோடி ரூபாய் செலவில் இணைய வழியில் திறன் பயிற்சி வழங்கப்படும்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக பல்வேறு துறைகளில் மாநில அரசுகளின் உரிமைகளை பறிக்கும் பல முயற்சிகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. கல்வி, மருத்துவம் போன்ற முக்கிய துறைகளில் மாநில அரசுகளின் உரிமைகள் தொடர்ந்து பறிக்கப்படுகின்றன.
மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான அதிகாரம் மற்றும் நிதிப் பகிர்வில் மாநில அரசுகளின் பங்கினை மீட்டெடுத்திட, சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைகள் எடுப்பதுதான் ஒரே தீர்வு. இதற்கான முன் முயற்சிகளை நிறைவேற்றி முடிப்பதற்கான தக்க தருணம் தற்பொழுது வந்துவிட்டது என இந்த விடுதலை நாளில் உறுதியாக நம்புகிறேன்.
மாநிலத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய நிதியை, எப்போதும் போராடி வாதாடி பெற வேண்டிய நிலைமையில் இருப்பது இந்தியாவின் கூட்டாட்சிக்கு அழகல்ல. இது மாநிலத்தின் வளர்ச்சியையும் இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டையும் பாதிக்கும். தமிழ்நாட்டின் உன்னதமான கோட்பாடுகளை இந்தியா முழுமைக்கும் செயல்படுத்தி காட்டும் கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு உண்டு" என மு.க. ஸ்டாலின் பேசினார்.
முதல்வர் அளித்த விருதுகள் வருமாறு
1. பேராசிரியர் கே.எம். காதர் மொகிதீன் - தகைசால் தமிழர் விருது
2. துளசிமதி முருகேசன் - துணிவு மற்றும் சாகசச் செயலுக்கான கல்பனா சாவ்லா விருது
3. முனைவர் நாராயணன் - ஏ.பிஜே. அப்துல் கலாம் விருது
4. கோமகன் - நல்லாளுமை விருது.
5. காஜிமா - கேரம் வீரர் - மாநில இளைஞர் விருது
