சென்னை: வாக்குத் திருட்டு நடந்திருப்பதாக கூறி தேர்தல் ஆணையம் வரை பேரணி சென்ற காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதை கண்டித்து திமுக மாவட்டச் செயலாளர் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதல்வருமான மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மாவட்டச் செயலாளர் கூட்டம் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் 3 முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. அவை பின்வருமாறு:
தீர்மானம் 1
பா.ஜ.க.வின் “வாக்குத் திருட்டை” எதிர்த்து தேர்தல் ஆணையம் வரை பேரணி சென்ற காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்களைத் தடுத்து நிறுத்தி, அவர்கள் மீது FIR பதிவு செய்து கைது நடவடிக்கை மேற்கொண்ட பா.ஜ.க. அரசைக் கண்டித்தும், இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையமும் மேற்கொள்ளும் ’ஒரு சார்பான’ நடவடிக்கைகளை எதிர்த்தும், சுதந்திரமான, நேர்மையான தேர்தலுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள “வாக்குத்திருட்டு” மற்றும் “SIR” (சிறப்பு தீவிர திருத்தம்) நடவடிக்கைகளுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தீர்மானம் 2
திமுக வைத்துள்ள கோரிக்கைகளை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்று நியாயமான முறையில் தேர்தலை நடத்த வேண்டும். தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைமுறைகளைத் தொடங்கும் முன்பே நேர்மையான முறையில் தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியலைச் சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
தீர்மானம் 3
திமுக தலைவர் உத்தரவுபடி ’ஓரணியில் தமிழ்நாடு’ முழக்கத்தை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒலிக்க வைத்து, உறுப்பினர் சேர்க்கையில் மாபெரும் வெற்றி வாகை சூடிய திமுக நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து 3வது தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த கூட்டத்தில் திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், பொருளாளர் டி.ஆர் பாலு, முதன்மைச் செயலாளர் கே.என் நேரு, துணை பொதுச்செயலாளர்கள் ஐ.பெரியசாமி, எம்.பிக்கள் ஆ. ராசா, திருச்சி சிவா, அந்தியூர் செல்வராஜ், கனிமொழி அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
