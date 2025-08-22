ETV Bharat / state

ரயில் பயணிகளுக்கு உணவு தயாரிக்கும் கூடத்தில் எண்ணெய் சட்டி கவிழ்ந்து 5 ஊழியர்கள் படுகாயம்! - HOT OIL BURNS

காயமடைந்த 5 பேருக்கும் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

காயமடைந்த ஊழியர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் காட்சி
காயமடைந்த ஊழியர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 22, 2025 at 7:00 PM IST

திருநெல்வேலி: வந்தே பாரத் ரயில் பயணிகளுக்கு உணவு தயாரிக்கும் கூடத்தில் கொதிக்கும் எண்ணெய் சட்டி கவிழ்ந்து 5 ஊழியர்கள் படுகாயம் அடைந்தனர். போலீசார், 5 பேரையும் மீட்டு நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

நெல்லை - சென்னை, நாகர்கோவில் - சென்னை வழித் தடங்களில் தினமும் வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு உணவு சப்ளை செய்ய டெண்டர் எடுத்த தனியார் நிறுவனம் சார்பில் நெல்லை சந்திப்பு தெற்கு பாலபாக்யா நகரில் உணவு கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அங்கிருந்து தினமும் காலை உணவு தயாரிக்கப்பட்டு பின்னர் நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்படும். அங்கிருந்து புறப்படும் நெல்லை - சென்னை வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஏற்றி பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும்.

இந்த நிலையில், வழக்கம் போல இன்று (ஆகஸ்ட் 22) அதிகாலை உணவு தயாரிப்பு கூடத்தில் ஊழியர்கள் சமையல் செய்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது காலை உணவுக்காக வடை போட்டுக் கொண்டிருந்த போது, எண்ணெய் சட்டியில் தீ பரவியது. உடனடியாக ஊழியர்கள் எண்ணெய் சட்டி மீது கொழுந்து விட்டு எரிந்த தீயை அணைக்க முயற்சித்த போது எண்ணெய் சட்டி கீழே விழுந்துள்ளது.

இதில் எண்ணெய் கொட்டியதில் அங்கு பணியில் இருந்த தூத்துக்குடி தெற்கு காரசேரி பகுதியை சேர்ந்த வடை மாஸ்டர் குலசேகரன் (48) படுகாயம் அடைந்தார். மேலும் 4 பேர் காயம் அடைந்தனர்.

தகவல் அறிந்து அங்கு விரைந்து வந்த நெல்லை சந்திப்பு போலீசார், 5 பேரையும் மீட்டு நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

