திண்டுக்கல்: கச்சத்தீவை விட்டு தரும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என இலங்கை அதிபர் அனுர குமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கை அதிபர் அனுர குமார திசாநாயக்க இரண்டு நாள் பயணமாக நேற்று (செம்.1) யாழ்ப்பாணம் சென்றார். அங்கு மயிலிட்டி துறைமுகத்தில் வளர்ச்சி பணிகளை துவங்கி வைத்த அவர், மாலை யாழ்ப்பாணம் ஊர்க்காவல்துறையில் இருந்து இலங்கை கடற்படைக்குச் சொந்தமான ரோந்து படகில் கச்சத்தீவுக்கு சென்றார். அங்கு கச்சத்தீவை சுற்றிப் பார்த்த அவர், கடற்படை அதிகாரிகளுடன் கச்சத்தீவின் எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடினார்.
அப்போது பேசிய அவர், “இலங்கை மக்கள் நலனுக்காக கச்சத்தீவை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை நிறைவேற்றுவேன். எந்த செல்வாக்கிற்கும் அடிபணிய மாட்டேன். இந்திய மீனவர்கள் விவகாரத்தில் விரைவில் உறுதியான முடிவு எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, இலங்கை கடற்படையின் ரோந்து படகில் மீண்டும் யாழ்ப்பாணம் திரும்பினார். இலங்கை அதிபர் ஒருவர் கச்சத்தீவுக்கு சென்றிருப்பது இலங்கை வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறையாகும்.
முன்னதாக, தமிழக மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி வந்து மீன்பிடிப்பதாக கூறி இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இவ்வாறு கைது செய்யும் மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் எழுதுவதும் தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது.
இந்தியாவுக்கும் - இலங்கைக்கும் இடையே 1974 ஆம் ஆண்டு நடந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இலங்கைக்கு கச்சத்தீவு வழங்கப்பட்டது. தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் தாக்கப்படுவதால் கச்சத்தீவை மீட்க வேண்டும் என பல்வேறு தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
விஜய் வலியுறுத்தல்
இந்நிலையில், மதுரையில் நடந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டில் பேசிய அக்கட்சித் தலைவர் விஜய், ‘தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சனைக்கு கச்சத்தீவை மீட்பதே ஒரே தீர்வு’ என்றும், பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதை செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். இதற்கு இலங்கை அரசியல் தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர். இந்த நிலையில் இலங்கை அதிபர் அனுர குமார திசாநாயக்க கச்சத்தீவுக்கு முதன் முறையாக பயணம் மேற்கொண்டார். இந்த பயணம் முக்கிய அரசியல் நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய இலங்கை அதிபர், “கச்சத்தீவை மையமாக கொண்டு பலரும் பேசி வருகிறார்கள். கச்சத்தீவு எங்களுடைய பூமி. இந்த களம், நிலப்பரப்பு, வான்வெளி மக்களுக்கு சொந்தமானது. நாட்டில் எங்கு பிறந்தாலும், எந்த மொழியைப் பேசினாலும், எந்த கலாச்சாரத்தில் வாழ்ந்தாலும் மக்களை பாதுகாப்பது அரசின் பொறுப்பு. கச்சத்தீவை எக்காரணத்தை முன்னிட்டு யாருக்கும் விட்டு தரப்போவதில்லை” என்றார்.