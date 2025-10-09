ETV Bharat / state

ஒரே இரவில் 47 தமிழக மீனவர்கள் கைது; தொடரும் இலங்கை கடற்படையின் அராஜகம்

தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்வது ஆண்டாண்டு காலமாக தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது.

ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள படகுகள் (கோப்புப்படம்)
Published : October 9, 2025 at 7:52 AM IST

ராமேஸ்வரம்: எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாகக் கூறி, தமிழக மீனவர்கள் 47 பேரை இலங்கை கடற்படையினர் ஒரே இரவில் கைது செய்துள்ள சம்பவம் மீனவ சமூகத்தினர் மத்தியில் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட படகுகளில் மீனவர்கள் நேற்று மாலை மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர்.

அவர்கள் தனுஷ்கோடிக்கும் தலைமன்னாருக்கும் இடையே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது அப்பகுதியில் ரோந்து பணி மேற்கொண்டிருந்த இலங்கை கடற்படையினர் துப்பாக்கி முனையில் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த 30 மீனவர்களை கைது செய்தனர்.

மேலும் அவர்களின் 4 விசைப்படகுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர். எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் 30 பேரும் மன்னார் கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

மீனவர்கள் 30 பேரும் அவர்களின் படகுகளுடன் இன்று காலை மன்னார் மீன்வளத் துறை அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்கப்பட இருப்பதாக இலங்கை கடற்படையின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: “மொதல்ல கச்சத்தீவுன்னா என்னானு தெரியுமா?” - பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு துரைமுருகன் பதிலடி!

எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக ஒரே இரவில் 30 மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் ராமேஸ்வரம் சுற்று வட்டார மீனவ கிராமங்களில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் 17 மீனவர்கள் கைது: இலங்கையின் நெடுந்தீவு மேற்கு கடற்பரப்பு பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த 17 மீனவர்களை நேற்றிரவு கைது செய்த இலங்கை கடற்படையினர் அவர்களிடமிருந்து ஒரு படகையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தார்கள் என்ற வழக்கமான குற்றச்சாட்டின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள 17 மீனவர்களும் காங்கேசன்துறை கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் எந்த பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் என்று இதுவரையும் உறுதி செய்யப்படவில்லை.

ஒரே நாள் இரவில் 5 விசைப்படகுகளை இலங்கை கடற்படையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளதுடன், அதிலிருந்த 47 மீனவர்களையும் சிறை பிடித்துச் சென்றுள்ள நிகழ்வு தமிழக மீனவர்கள் மத்தியில் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

