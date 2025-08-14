ராமநாதபுரம்: இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களுள் 8 பேரை தலா ரூ.1.75 லட்சம் அபராதத்துடன் விடுதலை செய்யவும், மற்ற 16 மீனவர்களுக்கு நீதிமன்ற காவலை நீட்டித்தும் மன்னார் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க சென்ற 8 மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி அவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர். மேலும் அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில் இலங்கை வவுனியா சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் இன்று அந்த வழக்கு விசாரணையானது மன்னார் நீதிமன்றத்தில் வந்தது.
அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி 8 மீனவர்களுக்கும் தலா ரூ.1.75 லட்சம் அபராதம் விதித்தார். மேலும் இந்த அபராத தொகையை மீனவர்கள் கட்ட தவறும்பட்சத்தில் மேலும் ஆறு மாத சிறைத் தண்டனையை மீனவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார். இந்நிலையில், எட்டு மீனவர்களும் வவுனியா சிறையில் இருந்து வெளிக்கடை சிறைக்கு மாற்றப்பட்டனர்.
அதேபோல், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் இருவேறு தேதிகளில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் 16 பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, தொடர் விசாரணையானது நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் இன்று 5வது முறையாக விசாரணைக்கு வந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி 16 மீனவர்களுக்கும் கைரேகை ஒத்துப்போகாததால், அவர்களின் நீதிமன்ற காவலை வரும் 29ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து அனைத்து மீனவர்களும் மீண்டும் வவுனியா சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தாக கூறி தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்வது தொடர் கதையாகி வருகிறது. மீனவர்கள் பிரச்சனை தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. எனினும், கடந்த ஒன்றரை மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 40-க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
இவ்வாறு மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவதுடன் அவர்களின் விலை உயர்ந்த படகுகளும் பறிமுதல் செய்யப்படுவதால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. முன்னதாக, கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் வாடும் மீனவர்களையும், தற்போது இலங்கை கடற்படையிடம் அகப்பட்டிருக்கும் மீனவர்களையும் இந்திய அரசு தலையிட்டு மீட்க வேண்டும் எனவும், கைது நடவடிக்கைகளை தடுக்க நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
