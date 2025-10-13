ETV Bharat / state

கார், அன்னாசி பழம் என ஸ்பெஷல் வெரைட்டிகள்... களைகட்டிய சிவகாசி பட்டாசு சந்தை!

சிவகாசியில் பட்டாசு வாங்க கூடியிருக்கும் மக்கள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 5:17 PM IST

சிவகாசி, விருதுநகர்: தீபாவளி பண்டிக்கைக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில், சிவகாசியில் பட்டாசு விற்பனை களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது.

குட்டி ஜப்பான் என்று அழைக்கப்படும் சிவகாசி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள பட்டாசு ஆலைகளில் இருந்து, தீபாவளி பண்டிகைகளுக்காகவும், இந்தியாவில் கொண்டாடப்படும் பிற பண்டிகைகளுக்காகவும் பட்டாசுகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பட்டாசுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டாலும், உலக சந்தையில் சிவகாசி பட்டாசுகளுக்கென தனி மவுசு இருந்து வருகிறது. இங்கு தயாராகும் பட்டாசுகள், நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், உலகளவிலும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.

சிவகாசியில் நிரந்தர உரிமம் பெற்ற 2,500-க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு விற்பனை கடைகள் உள்ளன. உற்பத்தி செய்த இடத்திலேயே விற்பனை செய்யப்படுவதால், சிவகாசியில் உள்ள பட்டாசு விற்பனை கடைகளில் 50 முதல் 75 விழுக்காடு வரை, பட்டாசுகளுக்கு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

சிவகாசியில் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் வெரைட்டி பட்டாசுகள்
விதிமுறைகள், கட்டுபாடுகள் காரணமாக, பட்டாசுகளை ஒரு இடத்தில் இருந்து வேறொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான போக்குவரத்து கட்டணம் அதிகமாக உள்ளன. இதனால், நாட்டின் பிற பகுதிகளில், சிவகாசி பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு வரும்போது, அதன் விலை அதிகரிக்கிறது.

எனவே, அதிகமாக பட்டாசுகளை வாங்கும் மக்கள், சிவகாசியில் நேரடியாக முகாமிட்டு பல்வேறு ரக பட்டாசுகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர். விலை குறைவு மட்டுமின்றி பட்டாசுகளை வெடித்துப் பார்த்து வாங்கலாம் என்பதால் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா மாநில மக்களும், சிவகாசிக்கு நேரடியாக வந்து பட்டாசுகள் வாங்குவதை விரும்புகின்றனர்.

கடைகளில் பட்டாசு வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள்
தீபாவளிக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், வெளியூர் மக்கள் பட்டாசு வாங்குவதற்காக சிவகாசிக்கு அதிகளவில் குவிந்து வருவதால், வியாபாரிகளும், பட்டாசு உற்பத்தியாளர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

இது குறித்து பட்டாசு விற்பனையாளர்களிடம் பேசிய போது, “ஆடிப்பெருக்கு அன்று தீபாவளி பட்டாசு சிறப்பு விற்பனை தொடங்கியது. தொடக்கத்தில் ஆர்டர்கள் குறைவாக வந்தாலும், ஆயுத பூஜையின் போது விற்பனை சூடுபிடித்தது.

சிவகாசி பட்டாசு விற்பனை
துர்கா பூஜையும், தீபாவாளியும் நெருங்கி வந்ததால் வடமாநிலங்களுக்கு தேவையான பட்டாசுகள் முன் கூட்டியே அனுப்பப்பட்டு விட்டன. இந்த ஒரு வாரம் உள்ளூர் வியாபாரத்தை மையப்படுத்தியே உள்ளது. வெளிமாவட்ட மக்கள் வருகையால் பட்டாசு விற்பனை சரவெடியாக மாறியுள்ளது.

இதனால், குறிப்பிட்ட சில பேன்சி ரக பட்டாசுகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. அடுத்த சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பட்டாசு விற்பனை மேலும் தீவிரமடையும்” என்றனர்.

