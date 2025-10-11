ETV Bharat / state

தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி: சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்கள்... முன்பதிவு தேதி அறிவிப்பு!

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் வழியாக பல்வேறு நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 1:48 PM IST

சேலம்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சேலம் வழியாக போத்தனூர், மங்களூரு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.

நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை வரும் 20ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு சேலம் ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

இது தொடர்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்டம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ”போத்தனூர், சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (வண்டி எண் 06044) வருகின்ற 19ஆம் தேதி இரவு 11.20 மணிக்கு போத்தனூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு திருப்பூர், ஈரோடு வழியாக சேலம் ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்திற்கு நள்ளிரவு 2.10 மணிக்கு வந்தடைகிறது. அந்த ரயில் சேலத்தில் இருந்து 2.20 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 8.45 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை சென்றடைகிறது.

இதேபோல் மறு மார்க்கத்தில் இருந்து புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல் - போத்தனூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (வண்டி எண் 06043) வருகிற 22ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மதியம் 12:15 மணிக்கு புறப்பட்டு, ஜோலார்பேட்டை வழியாக மாலை 5:25 மணிக்கு சேலம் வந்தடைகிறது. அங்கிருந்து அந்த ரயில் 05.35 மணிக்கு புறப்பட்டு இரவு 10 மணிக்கு போத்தனூர் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றடைகிறது.

மேலும் சென்னை சென்ட்ரல், மங்களூரு சிறப்பு ரயில் வண்டி எண் (06001) வருகின்ற 20ஆம் தேதி மதியம் 12:15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு காட்பாடி ஜோலார்பேட்டை வழியாக மாலை 5:25 மணிக்கு சேலம் வந்தடைகிறது. பின்னர் 5:35 மணிக்கு புறப்பட்டு ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் வழியாக மறுநாள் காலை 8 மணிக்கு மங்களூருக்கு அந்த ரயில் சென்றடையும்.

மறு மார்க்கத்தில் மங்களூரு, சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06002) வருகின்ற 21ஆம் தேதி மாலை 4.35 மணிக்கு மங்களூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு போத்தனூர், திருப்பூர், ஈரோடு வழியாக சேலத்திற்கு மறுநாள் அதிகாலை 3.40 மணிக்கு வந்தடைகிறது. பின்னர் இந்த ரயில் 3.50 மணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 10.15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலுக்கு சென்றடைகிறது.

மேலும் திருவனந்தபுரம், வடக்கு சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06108) வருகின்ற 21ஆம் தேதி மாலை 5.10 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சேலத்திற்கு மறுநாள் காலை 05.07 மணிக்கு வந்தடைகிறது. பின்னர் 5.17 மணிக்கு புறப்பட்டு ஜோலார்பேட்டை காட்பாடி வழியாக காலை 11 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையம் சென்றடைகிறது.

மறு மார்க்கமாக சென்னை எழும்பூர் - திருவனந்தபுரம் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06107) வருகின்ற 22ஆம் தேதி மதியம் 1.25 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு சேலத்திற்கு இரவு 7.45 மணிக்கு வந்தடைகிறது. பின்னர் 7.55 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 8 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் பயணங்களுக்கான முன்பதிவு நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 8 மணி முதல் தொடங்குகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

