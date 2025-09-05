ETV Bharat / state

ஆயுத பூஜை விடுமுறை: கோவை வழியாக மேற்கு வங்கத்திற்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கம்! - SPECIAL TRAIN TO WEST BENGAL

பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஈரோடு டூ ஜோலார்பேட்டை ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சேலம் ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.

ரயில் (கோப்புப்படம்)
ரயில் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
சேலம்: பண்டிகை நாட்களை முன்னிட்டு, மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு கோவை வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக சேலம் ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.

ஓணம் பண்டிகை மற்றும் ஆயுத பூஜை பண்டிகை நாட்களை முன்னிட்டு இன்று (செ.5) முதல் வரும் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வரை, கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4.20 மணிக்கு புறப்படும் திருவனந்தபுரம் - சந்த்ராகாச்சி சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் - 06081), ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு மேற்கு வங்க மாநிலம் சந்த்ராகாச்சி ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.

மறுமார்க்கமாக வரும் 8ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 20ஆம் தேதி வரை திங்கட்கிழமை பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு சந்த்ராகாச்சி நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் சந்த்ராகாச்சி - திருவனந்தபுரம் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் - 06082), புதன்கிழமை காலை 9.55 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் ரயில் நிலையத்தை சென்று அடையும்.

இந்த ரயில் கொல்லம், காயன்குளம், மாவேலிக்கரை, திருவல்லா, கோட்டயம், எர்ணாகுளம் டவுன், ஆலுவா, திருச்சூர், பாலக்காடு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, திருத்தணி, ரேணிகுண்டா, கூடூர், நெல்லூர், விஜயவாடா, ராஜ முந்திரி, புவனேஸ்வர், கட்டாக் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

ரயில் சேவையில் மாற்றம்

அதேபோல, சேலம் - ஜோலார்பேட்டை பிரிவில் உள்ள சாமல்பட்டி - திருப்பத்தூர் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே ரயில் பாலங்களில் பொறியியல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இதனால் ஈரோடு - ஜோலார்பேட்டை ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதனால், ஈரோடு - ஜோலார்பேட்டை பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் - 56108) வழக்கமாக தினமும் காலை 6 மணிக்கு ஈரோட்டில் இருந்து புறப்படும். பராமரிப்பு பணி காரணமாக, செப்டம்பர் 6, 8, 9 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் ஈரோட்டிலிருந்து மொரப்பூருக்கு மட்டுமே இயக்கப்படும். மொரப்பூரில் இருந்து ஜோலார்பேட்டை இடையே இயக்கப்படாது.

மறுமார்க்கமாக, ஜோலார்பேட்டை - ஈரோடு பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் - 56107) செப்டம்பர் 6, 8, 9 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் ஜோலார்பேட்டை இருந்து மொரப்பூர் வரை இயக்கப்படாது. அதற்கு மாற்றாக மொரப்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு ஈரோட்டுக்கு இயக்கப்படும் என சேலம் ரயில்வே கோட்டம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

