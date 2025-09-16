தீபாவளிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்! எந்தெந்த ஊர்? என்ன தேதி? முன்பதிவு விவரங்கள் வெளியானது!
ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு சென்னையில் இருந்து வெளிமாவட்டங்களுக்கு தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
Published : September 16, 2025 at 5:19 PM IST
சென்னை: ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகைகளை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து செங்கோட்டை, நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி போன்ற நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க தெற்கு ரயில்வே ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு புதன்கிழமை (செப்.17) காலை 8 மணிக்கு துவங்குகிறது.
தாம்பரம் - நாகர்கோவில் அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில்கள்
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின் படி, நாகர்கோவிலில் இருந்து தாம்பரத்திற்கு (ரயில் எண். 06012) சிறப்பு ரயிலானது செப்டம்பர் 28 மற்றும் அக்டோபர் 05, 12, 19, 26 ஆகிய தேதிகளில் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இயங்கும். இந்த ரயில் இரவு 11.15 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் மதியம் 12.30 மணிக்கு தாம்பரம் வந்து சேரும்.
அதே போல, தாம்பரத்தில் இருந்து (ரயில் எண். 06012) செப்டம்பர் 29 மற்றும் அக்.06, 13, 20, 27 ஆகிய தேதிகளில் (திங்கட்கிழமை) இயங்கும். இந்த ரயில் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 05.15 மணிக்கு நாகர்கோவிலை சென்றடையும்.
இந்த ரயில், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூர், விழுப்புரம், பண்ருட்டி, திருப்பாதிரிப்புலியூர், சிதம்பரம், சீர்காழி, மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், பாபநாசம், தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சனி, கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி மற்றும் வள்ளியூர் வழியாக நாகர்கோவிலை வந்தடையும். மறுமார்க்கத்திலும் இதே வழித்தடத்தில் பயணித்து தாம்பரத்தை வந்தடையும்.
சென்னை சென்ட்ரல் - நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயில்கள்
எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயில் (06053) அக்டோபர் 1, 8, 15, 22, 29 ஆகிய தேதிகளில் (புதன்கிழமைகளில்) சென்னையில் இருந்து அதிகாலை 04.15 மணிக்கு புறப்பட்டு அன்று இரவு 08.30 மணிக்கு நாகர்கோவில் சென்று சேரும். மறு மார்க்கத்தில் நாகர்கோவிலில் இருந்து (06054) செப்டம்பர் 30, அக்டோபர் 7, 14, 21, 28 ஆகிய தேதிகளில் (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை 09.15 மணிக்கு புறப்பட்டு அன்று இரவு 11.30 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் வந்து சேரும்.
சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில்கள்
சென்னை எழும்பூர் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் (06069) சென்னையில் இருந்து செப்டம்பர் 26 அக்டோபர் 3, 10, 17, 24 ஆகிய வெள்ளிக்கிழமைகளில் மதியம் 12.30 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் அதிகாலை 1.30 மணிக்கு திருநெல்வேலி சென்று சேரும். மறு மார்க்கத்தில் திருநெல்வேலியில் இருந்து (06070) செப்டம்பர் 25, அக்டோபர் 2, 9, 16, 23 ஆகிய வியாழக்கிழமைகளில் இரவு 9.30 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 10.00 மணிக்கு சென்னை வந்து சேரும்.
சென்னை - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில்கள்
தூத்துக்குடி - சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு ரயில் (06018) சென்னையில் இருந்து செப்டம்பர் 29, அக்டோபர் 6, 13, 20, 27 ஆகிய திங்கட்கிழமைகளில் இரவு 11.15 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 10.45 மணிக்கு சென்னை சென்று சேரும். மறு மார்க்கத்தில் சென்னை எழும்பூர் - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில் (06017) சென்னையில் இருந்து செப்டம்பர் 30 அக்டோபர் 7, 14, 21, 28 ஆகிய செவ்வாய்க்கிழமைகளில் மதியம் 12.30 மணிக்கு புறப்பட்டு அன்று இரவு 11.15 மணிக்கு தூத்துக்குடி சென்று சேரும்.
சென்னை சென்ட்ரல் - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில்கள்
டாக்டர் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் (06121) சென்னையில் இருந்து செப்டம்பர் 24, அக்டோபர் 1, 8, 15, 22 ஆகிய புதன்கிழமைகளில் மாலை 03.10 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 06.30 மணிக்கு செங்கோட்டை சென்று சேரும். மறு மார்க்கத்தில் செங்கோட்டையில் இருந்து செப்டம்பர் 25, அக்டோபர் 2, 9, 16, 23 ஆகிய வியாழக்கிழமைகளில் இரவு 09.00 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 11.30 மணிக்கு சென்னை வந்து சேரும்.