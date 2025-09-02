ETV Bharat / state

மதுரை டு பிகார் சிறப்பு ரயில்: தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு! - SPECIAL TRAIN FROM MADURAI TO BIHAR

மதுரையிலிருந்து பிகார் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

மதுரை ரயில் நிலையம்
மதுரை ரயில் நிலையம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2025 at 10:46 AM IST

மதுரை: ரயில் பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு மதுரையிலிருந்து பிகார் மாநிலம் பரூணிக்கு சிறப்பு ரயிலை இயக்க தெற்கு ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது.

மதுரையில் இருந்து பல்வேறு இடங்களுக்கு ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் ரயில் பயணிகள் வசதிக்காக மதுரையிலிருந்து பிகார் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. அதில் மதுரையிலிருந்து பிகார் மாநில பரூணிக்கு சிறப்பு ரயில் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

அதன்படி மதுரை - பரூணி சிறப்பு ரயில் (06059) மதுரையில் இருந்து செப்டம்பர் 10, 17, 24, அக்டோபர் 01, 08, 15, 22, 29, நவம்பர் 5, 12, 19, 26 என ஒவ்வொரு புதன்கிழமைகளிலும் ‌இரவு 08.40 மணிக்கு புறப்பட்டு சனிக்கிழமை காலை 06.30 மணிக்கு பரூணி சென்று சேரும்.

ரயில் மறு மார்க்கம்

பரூணி - மதுரை சிறப்பு ரயில் (06060) செப்டம்பர் 13, 20, 27, அக்டோபர் 04, 11, 18, 25, நவம்பர் 01, 08, 15, 22, 29 என ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் இரவு 11.00 மணிக்கு புறப்பட்டு செவ்வாய்க்கிழமை காலை 07.45 மணிக்கு மதுரை வந்து சேரும்.

இந்த ரயில்கள் திண்டுக்கல், கரூர், நாமக்கல், சேலம், ஜோலார்பேட்டை, அரக்கோணம், பெரம்பூர், நாயுடு பேட்டை, கூடூர், நெல்லூர், ஓங்கோல், தெனாலி, விஜயவாடா, எலூரு, ராஜமுந்திரி, சாமல்கோட், துவ்வாடா, விஜயநகரம், ஸ்ரீகாகுளம் ரோடு, பலாசா, குர்தா ரோடு, புவனேஸ்வர், கட்டாக், பட்ரக், பலாசோர், கரக்பூர், அண்டுல், தன்குனி, பார்த்தமான், துர்காபூர், அசன்சால், சித்தரஞ்சன், மதுப்பூர், ஜசிடிஹ், ஜாஜா, கியூல் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.

இந்த ரயில்களில் 16 குளிர் சாதன மூன்றடுக்கு படுக்கை வசதி பெட்டிகள், 2 சரக்கு மற்றும் ரயில் மேலாளர் பெட்டிகள் இணைக்கப்படும். இந்த ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 2) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது.

பெட்டிகள் அமைப்பு

1- ஏசி இரண்டு அடுக்கு பெட்டி, 2- ஏசி மூன்று அடுக்கு பெட்டிகள், 9- ஸ்லீப்பர் வகுப்பு பெட்டிகள், 4- பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள், 2- லக்கேஜ் கம் பிரேக் வேன்.

முன்னதாக, மதுரையிருந்து பிகாருக்கு நேரடி ரயில் இல்லாமல் இருந்த நிலையில், தற்போது தெற்கு ரயில்வே பயணிகளின் வசதிகளை கருத்தில் கொண்டு பிகாருக்கு சிறப்பு ரயில் ஏற்பாடு செய்திருப்பது ரயில் பயணிகள் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

