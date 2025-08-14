ETV Bharat / state

தூய்மைப் பணியாளர்களுக்காக 6 சிறப்பு திட்டங்கள்! அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல்! - SANITATION WORKERS SPECIAL SCHEMES

சிறப்பு திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டு போராட்டத்தை கைவிடுமாறு தூய்மைப் பணியாளர்களை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கேட்டுக் கொண்டார்.

பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 14, 2025 at 3:56 PM IST

சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்களுக்கு அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான சிறப்புத் திட்டங்கள் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.

அவர் பேசுகையில், “முதல்வர் ஆட்சிக் காலத்தில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான நலவாரியம் அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. நல வாரியத்திற்கான நிதி வழங்கப்படுவதோடு, நலத்திட்டங்கள் சென்று சேருகிறதா என்பதும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அரசு ஊழியர்கள் பணியின் போது இறந்தால் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்கள் குறித்து முதல்வர் அறிவித்திருக்கிறார்.

1. நலவாழ்வுக்காக ரூ.10 லட்சம் காப்பீடு

தூய்மைப் பணியாளர்கள் குப்பைகளை கையாளும் போது அவர்களுக்கு நுரையீரல் மற்றும் தோல் நோய்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருப்பதால், அவர்களின் சிகிச்சைக்கென தனித் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். அவர்கள் இறந்தால், நலவாரியம் மூலமாக நிதி உதவி அளிக்கப்படும்.

2. பணியின்போது இறக்க நேரிட்டால் ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம்

பணியின் போது இறந்தால் மேலும் ரூ. 5 லட்சம் இலவச காப்பீடு வழங்கப்படும். இதன் மூலம் மொத்தம் ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

3. குடும்பத்தினருக்குச் சுயதொழில் உதவி

தூய்மைப் பணியாளர்களின் சமூக பொருளாதாரத்தை உயர்த்திட, அவர்கள் சுய தொழில் தொடங்கும் போது அவர்களுக்கு ரூ.3.50 லட்சம் வரை மானியமாக வழங்கப்படும். சரியாக தொகையை கட்டுபவர்களுக்கு 6% வட்டி மானியம் வழங்கப்படும். இதற்கென ஆண்டுதோறும் ரூ.10 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

4. குழந்தைகளுக்கு உயர்கல்வி ஊக்கத்தொகை

தூய்மைப் பணியாளர்களின் குழந்தைகள் எந்த பள்ளியில் பயின்றாலும் உயர் கல்வி கட்டணம் மட்டுமல்லாமல் விடுதி கட்டணம், புத்தக கட்டணம் செலுத்தப்படும் வகையில் புதிய உதவித் தொகை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.

5. தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 30 ஆயிரம் வீடுகள்/குடியிருப்புகள்

நகர்ப்புறங்களில் சொந்த வீடு இல்லாத தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு, 30,000 புதிய குடியிருப்புகள் தூய்மைப் பணியாளர்கள் நலவாரியத்தின் உதவியோடு, தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் திட்டங்கள் மூலம் கட்டித் தரப்படும். அதே போல் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ‘கலைஞர் கனவு இல்லம்’ திட்டத்தில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

6. தூய்மைப் பணியாளர்களுக்குக் காலை உணவு

தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அதிகாலையிலேயே வேலை துவங்குவதால் உணவு சமைக்கும் பிரச்சினையை தவிர்க்க, நகர்ப்புற ஊராட்சி அமைப்புகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு அந்ததந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் உணவு வழங்கப்படும்.

முதற்கட்டமாக இதை சென்னையில் துவங்கி மற்ற இடங்களுக்கும் விரிவுப்படுத்தப்படும். இந்த 6 திட்டங்களை தூய்மைப் பணியாளர்கள் நலனுக்காக முதல்வர் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அறிவித்துள்ளார்” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், பணி நிரந்தர கோரிக்கையானது நீதிமன்றத்திலும் தொழிலாளர் நல தீர்ப்பாயத்திலும் நிலுவையில் இருப்பதாகவும், எனவே இந்த திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டு போராட்டத்தை கைவிட்டு பணிக்கு திரும்புமாறும் தூய்மைப் பணியாளர்களை கேட்டுக் கொண்டார்.

அவரிடம் தூய்மைப் பணியாளர்கள் கைது குறித்து கேட்டதற்கு, 12 கட்டமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டதாகவும், போராட்டம் நடந்தவுடனே யாரையும் வலுகட்டாயமாக தூக்கவில்லை என்றும், நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் தான் அப்புறப்படுத்தியதாகவும் கூறினார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பதிவு

இதனிடையே, தூய்மைப் பணியாளர்களின் மாண்பினை திமுக அரசு ஒரு போதும் விட்டுக் கொடுக்காது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், நாளும் நம் நகரங்கள் இயங்க நள்ளிரவு, புயல், மழை, வெள்ளம் என எந்நேரமும் ஓயாமல் உழைக்கும் தூய்மைப் பணியாளர்களின் மாண்பினை நமது #DravidianModel அரசு ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

