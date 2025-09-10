"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!
முதுகலை பட்டப் படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் வேலையை விருப்பப்பட்டு தேர்வு செய்திருக்கிறார் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த இளம்பெண் விசுவாசமேரி.
Published : September 10, 2025 at 9:03 PM IST
- By இரா. மணிகண்டன்
“ஒரு உயிரை காப்பாற்ற என்னால் உதவ முடியும் என்பதற்காக தான் இந்த வேலையில் சேர முடிவு செய்தேன். இது ஒரு மருத்துவ சேவை என்பதை விட ஒரு மனிதாபிமானம். எனக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது” என்று பெருமிதத்துடன் கூறுகிறார் 24 வயதான விசுவாசமேரி. யார் இந்த விசுவாச மேரி? என்ன சேவை செய்யப் போகிறார்?
வாகனங்கள் ஓட்டுவதில் அலாதி பிரியம்
நெல்லை மாவட்டம், வீரவநல்லூர் அருகே உள்ளது மேலப்புதுக்குடி. நெல்லை - செங்கோட்டை ரயில் வழித் தடத்தை ஒட்டி உள்ள இந்த கிராமத்தில் ஒரு எளிமையான வீட்டில் பெற்றோர் மற்றும் சகோதரனுடன் வசித்து வருகிறார் விசுவாச மேரி. இவருடைய தந்தை அலெக்ஸ் (51). இவர் அதே பகுதியில் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக சிக்கன் கடை நடத்தி வருகிறார். தாய் முத்து புஷ்பா (48). தம்பி ராகுல் பாண்டியன் (20). அலெக்ஸ் - முத்து புஷ்பா தம்பதி இருவரும் மாற்றுத்திறனாளிகள்.
விசுவாச மேரி கடந்த 2020-23 ஆம் ஆண்டு களக்காடு அருகே உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக கல்லூரியில் பிஏ ஆங்கில இலக்கியம் படித்து முடித்தார். தொடர்ந்து 2023-25 ஆம் ஆண்டில் அதே கல்லூரியில் ஆங்கில இலக்கியத்தில் முதுகலை படித்து முடித்தார். இவரது சகோதரர் ராகுல் பாண்டியன் இளங்கலை இறுதி ஆண்டு படித்து வருகிறார்.
சிறு வயது முதலே வாகனங்கள் ஓட்டுவதில் அலாதி ஆர்வம் கொண்டவர் விசுவாச மேரி. ஆனால், மற்றவர்களைப் போல் பெற்றோர் வாகனம் ஓட்ட சொல்லிக் கொடுக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. தான் ஒரு மாற்றுத் திறனாளி என்றாலும், மகளின் ஆசைக்கு ஒரு போதும் தடை சொல்லாத அன்பு தந்தையாகவே உள்ளார் அலெக்ஸ். தானாகவே கியர் வண்டியை ஓட்டி பழகிய விசுவாச மேரி, தொடர்ந்து கார் ஓட்டும் ஆசையை தெரிவிக்க, அதற்காக பழைய கார் ஒன்றை வாங்கிக் கொடுத்திருக்கிறார் அலெக்ஸ்.
விசுவாச மேரிக்கு கிடைத்த பாக்கியம்
கார் ஓட்டி பழகியதோடு விசுவாச மேரியின் ஆசை நிற்கவில்லை. லாரி, பேருந்து போன்ற கனரக வாகனங்களை ஓட்ட வேண்டும் என விரும்பியுள்ளார். அந்த ஆசையை பெரியப்பா உதவியுடன் நிறைவேற்றிக் கொண்டார். 3 மாதங்களுக்கு முன்பு கல்லூரி படிப்பை முடித்த விசுவாச மேரி, அடுத்து என்ன வேலைக்கு செல்லலாம் என யோசித்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் தான், அவருக்கு பிடித்த ஓட்டுநர் வேலை தொடர்பான அறிவிப்பு வந்தது. ஆனால், பேருந்து ஓட்டுநர் வேலையல்ல. ஆம்புலன்ஸ் வாகன ஓட்டுநர் வேலை. சற்றும் யோசிக்காமல் அதற்கு விண்ணப்பித்து தேர்வு பெற்று விட்டார் விசுவாச மேரி. இந்த வேலையின் மூலம் விசுவாச மேரிக்கு மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம் கிடைக்கும்.
இதற்கு பின்பு என்ன நடந்தது என்பதை விசுவாச மேரியே சொன்னால் கேட்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். அவர் சொல்ல கேட்போம். “சிறிய வயதில் இருந்தே வாகனங்களை ஓட்டுவதை எனக்கு அலாதி ஆர்வம். நானே கியர் வண்டி ஓட்டி பழகிக் கொண்டேன். இதுவரை ஸ்கூட்டர்களை ஓட்டியதில்லை. அதை பார்த்து என் அப்பா பெருமையடைந்தார். அடுத்து கார் ஓட்டினேன். அப்போது வாழ்க்கையில் ஏதோ சாதித்ததைப் போன்று உணர்ந்தேன். அதன் பின்னர் எனது பெரியப்பா உதவியோடு லாரி ஓட்டி பழகி, ஹெவி லைசன்ஸ் பெற்றேன். அப்போது தான் எனது விருப்பத்தையே வேலையாக செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அது தான் 108 ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டும் வேலை.
என்னை ஆச்சரியமாக பார்த்தனர்
நான் நேர்காணலுக்கு சென்ற போது, செவிலியர் பணிக்கு வந்தீர்களா? என அங்கிருந்தவர்கள் கேட்டார்கள். இல்லை பைலட் வேலைக்கு என்று கூறினேன். அங்கிருந்த அனைவருமே என்னை ஆச்சரியமாக பார்த்தனர். ஒரு சில ஆண்கள் ஏளனமாக பார்த்தனர். அதே சமயம் அதிகாரிகள் எனக்கு ஊக்கமளித்தனர்.
எழுத்துத் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற பிறகு, ஆம்புலன்ஸை முதலில் ஓட்ட சொன்ன போது கொஞ்சம் பயமாகத் தான் இருந்தது. ஆனால் நன்றாக ஓட்டியதும் மகிழ்ச்சியடைந்தேன். அப்பா கொடுத்த நம்பிக்கையால் தான் என்னால் இந்த வேலையை தேர்வு செய்ய முடிந்தது.
எந்த வேலைக்குச் சென்றாலும் நல்ல பெயர் வாங்க வேண்டும், மக்களின் மேரியாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் நான் விரும்புவேன். என்னால் ஒரு உயிரை காப்பாற்ற உதவ முடியும் என்பதற்காக தான் இந்த வேலையில் சேர முடிவு செய்தேன். இது ஒரு மருத்துவ சேவை என்பதை விட ஒரு மனிதாபிமானம். எனக்கு இந்த சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது” என்கிறார் பெருமையுடன்.
என் மகள் பயம் அறியாதவள்
ஆபத்தான ஒரு வேலைக்கு மகள் செல்கிறாளே என எந்தவித சலனமுமின்றி, சாதாரணமாக அமர்ந்திருந்த அலெக்ஸிடம் பேச்சுக் கொடுத்தோம். அவர் தனது மகளைப் பற்றி பேசிய போது கண்களில் பெருமிதம் தெரிந்தது. “இதை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக பார்க்கிறேன். ஒருவர் உயிருக்கு போராடினால் அவரை உடனடியாக மருத்துவமனையில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என என் மகளிடம் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்தேன்.
என் மகள் போலீஸாகவோ, வழக்கறிஞராகவோ ஆக வேண்டுமென விருப்பப்பட்டோம். ஆனால், அவள் ஆம்புலன்ஸ் பைலட் வேலையை விரும்பிய போது நான் எதுவும் சொல்லவில்லை. என் மகள் பயம் அறியாதவள். சிறு வயதிலிருந்தே தைரியத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். என்னுடன் கோழிக் கடையில் அதிக நேரம் ரத்தத்தை பார்த்திருப்பதால், எதற்கும் அவள் பயப்பட மாட்டாள். எந்த சூழ்நிலையையும் சமாளிப்பார்” என்கிறார்.
அதே நேரம் விசுவாச மேரியின் தாய் முத்து புஷ்பா பேசுகையில், “என் மகள் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டச் செல்வது எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கிறது. எனக்கு இது பிடிக்கவில்லை. இருந்தாலும் அவள் ஆசைப்படுவதால் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை” என்கிறார் சற்று கவலையுடன்.
தமிழ்நாட்டின் ஆம்புலன்ஸ் சேவை
தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஊரக சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை செயல்பட்டு வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் 38 மாவட்டங்களில் 1,353 ஆம்புலன்ஸ்கள் ஓடுகின்றன. அதில் 977 வாகனங்கள் அடிப்படை வசதிகளை கொண்டவை. 307 மேம்படுத்தப்பட்டவை. ஒரு 108 ஆம்புலன்ஸில் வாகன ஓட்டுநரான பைலட் மற்றும் ஒரு செவிலியர் பணியில் இருப்பார்கள்.
கடந்த ஆண்டில் மட்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை மூலம் கர்ப்பிணிகள் உட்பட 15,39,818 பேர் உரிய நேரத்தில் மருத்துவ சேவை கிடைத்து பயனடைந்துள்ளனர். இது தவிர பழங்குடி மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் 70,184 பேர் பயன் பெற்றுள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தேசிய ஊரக சுகாதார திட்டத்தின்கீழ் 22 ஆம்புலன்ஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பைலட்டுகள், செவிலியர்கள் உட்பட 110 பேர் பணிபுரிகின்றனர். மாதந்தோறும் சராசரியாக 3,200 நோயாளிகள் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்து செல்லப்படுகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வீரலட்சுமி கடந்த 2018-ம் ஆண்டு மாநிலத்தின் முதல் பெண் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் என்ற பெயர் பெற்ற நிலையில், அவரை தொடர்ந்து 2020 ஆம் ஆண்டு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விஜயா என்ற பெண் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரானார். அந்த வரிசையில் ஆங்கிலத்தில் பட்டமேற்படிப்பு படித்துள்ள விசுவாச மேரியும் 3-வதாக இணைந்திருக்கிறார்.
பெண்கள் ஓட்டுநராவது வழக்கமானதாக இன்னும் மாறவில்லை. அதிலும், பல உயிர்களை காப்பாற்ற உதவும் ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டாகும் விசுவாசமேரியின் செயல் பாராட்டுக்குரியதே...