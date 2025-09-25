தொடர் விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பேருந்துகள் - முழு விவரம்
Published : September 25, 2025 at 9:00 PM IST
சென்னை: நாளை (செப். 26) முதல் தொடர் விடுமுறைகள் வருவதை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.
காலாண்டு விடுமுறை, ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி, காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார இறுதி நாட்கள் என தொடர் விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு வருகிற 26 (வெள்ளிக் கிழமை), 27 (சனிக்கிழமை), 28(ஞாயிற்றுக் கிழமை) மற்றும் 29, 30 ஆகிய நாட்களில் சென்னையிலிருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு பலர் பயணம் செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேபோல், மற்ற மாவட்டங்களுக்கு இடையேயும் பலர் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என்பதால், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் தினசரி இயக்கப்படும் பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு 26/09/2025 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று 790 பேருந்துகளும், 27/09/2025 (சனிக்கிழமை) 565 பேருந்துகளும், 29/09/2025 (திங்கட்கிழமை) 190 பேருந்துகளும், 30/09/2025 (செவ்வாய்கிழமை) அன்று 885 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருவண்ணாமலை, நாகை, வேளாங்கண்ணி, ஓசூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களுக்கு 26/09/2025 மற்றும் 27/09/2025 ஆகிய நாட்களில் 215 பேருந்துகளும், 29/09/2025 மற்றும் 30/09/2025 ஆகிய நாட்களில் 185 பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 300 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மாதவரத்திலிருந்து 26/09/2025 மற்றும் 27/09/2025 ஆகிய நாட்களில் 145 பேருந்துகளும், 29/09/2025 மற்றும் 30/09/2025 ஆகிய நாட்களில் 105 பேருந்துகளும் இயக்கப்படவுள்ளது.
மேலும், சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூர் திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப 04/10/2025 முதல் 05/10/2025 வரை அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வார இறுதியில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று 22,735 பயணிகளும், சனிக்கிழமை அன்று 14,415 பயணிகளும், ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று 11,908 பயணிகளும், திங்கட்கிழமை அன்று 8,070 பயணிகளும், செவ்வாய் அன்று 33,138 பயணிகளும் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்தினை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியினை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ளுமாறு தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.