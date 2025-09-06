ETV Bharat / state

"கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியால் நாட்டிற்கு எந்த லாபமும் இல்லை" - சபாநாயகர் அப்பாவு!

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த வருடத்தை விட இந்த வருடம் அதிக முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளார் என சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்தார்.

சபாநாயகர் அப்பாவு
சபாநாயகர் அப்பாவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 6, 2025 at 1:30 PM IST

கன்னியாகுமரி: ரஷ்யாவில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்வதால் நாட்டிற்கு எந்த லாபமும் இல்லை என சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

நாகர்கோவிலில் தனியார் மருத்துவமனை திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் தமிழக சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவு கலந்து கொண்டார். பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், “ஜிஎஸ்டி-யில் மாற்றம் செய்துள்ளது மாநில அரசுக்கும், மக்களுக்கும் நன்மை அளிப்பது அல்ல. மாறாக மத்திய அரசுக்கு நன்மை பயக்கும். ராணுவத்தை தவிர மத்திய அரசுக்கு எந்த செலவும் இல்லை.

டி.என்.பி.எஸ்.சி கேள்வித்தாளில் அய்யா வைகுண்டர் குறித்து அவதூறாக மொழிபெயர்ப்பு செய்தது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. முதலமைச்சர் வந்ததும் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி

கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “ரஷ்யாவில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்வதால் நாட்டிற்கு எந்த லாபமும் இல்லை. இந்தியர்களான முகேஷ் அம்பானிக்கும், நயாராவுக்கும் தான் லாபம். கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு பீப்பாய் ரூ.135-க்கு கச்சா எண்ணெய் வாங்கிய போது பெட்ரோலின் விலை ரூ.65 ஆக இருந்தது. இன்று 65 ரூபாய்க்கு கச்சா எண்ணெய் வாங்கி, ரூ.100-க்கு பெட்ரோல் விற்பனை செய்கின்றனர்.

ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கண்டிக்கிறார். ஆனால், ரஷ்யாவில் வாங்கும் கச்சா எண்ணெய்யை சுத்திகரிப்பு செய்து அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புவதற்கு வரியை அதிகரிக்கவில்லை. இதனை பிரதமர் மோடியும், அமெரிக்க அதிபரும் ஒப்புக் கொண்டனர். முகேஷ் அம்பானி வருடத்திற்கு 726 பில்லியன் யூரோவிற்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார். நயாரா 124 பில்லியன் யூரோவுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது. ஆனால், நமக்கு 50 சதவீதம் வரி விதித்துள்ளனர்.

வெளிநாடுகளில் ஆடைகள் ஏற்றுமதி செய்வதில் 50 சதவீதம் தமிழ்நாடு திருப்பூரில் இருந்து செல்கிறது. கிழக்கு பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேசம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஆடைகளுக்கு இருந்த 12 சதவீத வரியை நீக்கியுள்ளனர். இதனால், தமிழகத்தில் உற்பத்தி செலவு அதிகமாகிறது. வங்கதேசத்தில் உள்ள இரண்டு துறைமுகத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்புகளை பிரதமர் அதானிக்கு வாங்கி கொடுத்துள்ளார். அதற்காக 12 சதவீதம் இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்துள்ளனர்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய சபாநாயகர் அப்பாவு, “தமிழக முதலமைச்சர் வெளிநாடுக்கு சென்று கடந்த வருடத்தை விட இந்த வருடம் அதிக முதலீடுகளை பெற்றுள்ளார். உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமில் பொதுமக்கள் அளித்த மனுக்களுக்கு உடனடி தீர்வு காணப்படுகிறது“ என்று தெரிவித்தார்.

