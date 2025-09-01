கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மக்களுக்கு தொந்தரவு தரும் யானைகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் யானை தாக்கியதில் படுகாயம் அடைந்து, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நபர்களை முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணி இன்று நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். பின்னர் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்த அவர், தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமாரிடம் மனு வழங்கினார்.
அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து எஸ்.பி வேலுமணி கூறுகையில், ''யானைகளின் தொந்தரவு கோவை மாவட்டத்தில் அதிகரித்துள்ளது. தொண்டாமுத்தூர் அருகே யானை தாக்கி அடிக்கடி மக்கள் பாதிக்கப்படுவது தொடர்கிறது. யானைகள் ஊருக்குள் சுற்றுவது தொடர்கிறது. அகழி வெட்டினால் கூட அதை தாண்டி வருகின்றன.
மின்வேலியும் பலனளிக்கவி்ல்லை. ரயில் தண்டவாளம் போன்ற தடுப்புகளை வன எல்லை பகுதிகளில் ஏற்படுத்த ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. அதை முறையாக பயன்படுத்தவில்லை. இந்த விஷயத்தில் அரசு உடனடியாக தலையிட வேண்டும். தொந்தரவு தரும் யானைகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்," என்றார்.
மேலும், "கோயம்புத்தூர் மாவட்ட வன அலுவலர் யாரையும் மதிப்பதில்லை. பொதுமக்களுக்கு எதிராக பேசுகிறார். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் யானை தாக்கி சிலர் காயமடைந்த நிலையில், பொதுமக்கள் மறியல் போராட்டம் நடத்தியும் அதை முறையாக கையாளவில்லை. மாவட்ட வன அலுவலரை மாற்ற வேண்டும் அல்லது அவரது நடவடிக்கைகளை திருத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க சொல்ல வேண்டும்," எனவும் அவர் கோரிக்கை வைத்தார்.
அத்துடன், "வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு கூடுதல் வாகனம் வழங்க வேண்டும். வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளதால் இந்த காவலர்களின் எண்ணிக்கையை உடனடியாக அதிகப்படுத்த வேண்டும். அதேபோல் யானைகளை விரட்ட பயன்படுத்தும் பழைய வாகனங்களை பராமரிக்க வேண்டும்," என்றார்.
"அதிமுக ஆட்சியில் கோவை மாவட்டத்திற்கு அதிகமான நிதி ஒதுக்கினோம். அந்த திட்டப் பணிகள் எல்லாம் பாதியிலேயே நிற்கின்றன. வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கு தூர்நாற்றம் வீசுகிறது. அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். திருப்பூர் மாவட்ட குப்பைகளை இங்கே அனுமதிக்கக் கூடாது. கோவை மாநகராட்சி நிர்வாகம் வரி மேல் வரி போடுகிறது. அதை நிறுத்த வேண்டும்.
வெள்ளலூரில் பாதியில் நிற்கும் பேருத்து நிலைய பணிகளை மீண்டும் துவக்க வேண்டும். 6 மாத காலத்தில் மீண்டும் அரசியல் மாற்றம் வரும். அதிமுக ஆட்சியில் அதிகளவில் திட்டங்கள் கொடுத்துள்ளோம். செப்டம்பர் மாதம் மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவை மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார்'' என்று முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணி தெரிவித்தார்.