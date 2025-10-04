'செங்கோட்டையனை பின் தொடர்ந்தால்'... அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு 'செக்' வைக்கும் எஸ்.பி.வேலுமணி!
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்கிறாரோ அதனை கேட்டு பணியாற்றினால் கோட்டைக்கு செல்வது உறுதி என்று அதிமுக கோவை நிர்வாகிகளுக்கு எஸ்.பி.வேலுமணி கூறினார்.
Published : October 4, 2025 at 7:29 PM IST
ஈரோடு: செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் நபர்களுக்கு பின்னால் யாரும் செல்ல வேண்டாம், கட்சி தான் முக்கியம். எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்வதைதான் கேட்க வேண்டும், அப்போது தான் பதவி கிடைக்கும் என அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு எஸ்.பி.வேலுமணி அறிவுறுத்தினார்.
''மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்'' என்ற அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பரப்புரை பயணம் பவானிசாகர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்வதற்கு, கோவை மாவட்ட அதிமுக செயலாளர் எஸ்.பி.வேலுமணி சத்தியமங்கலம் வந்தார். எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவதற்கு வசதியாக உள்ள புதிய பேருந்து நிலையம், சத்தி கோவை சந்திப்பு, எஸ்ஆர்டி கார்னர் மற்றும் சந்தைப்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளை தேர்வு செய்தார்.
பின்னர் தனியார் மண்டபத்தில் நடந்த நகர, ஒன்றிய பேரூராட்சி மற்றும் ஊராட்சி பகுதி அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் எஸ்.பி.வேலுமணி பேசுகையில், ''கட்சியில் மூத்த முன்னோடிகள் உள்ளனர். அவர்கள் தான் எங்களை வழி நடத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு பொறுப்பாளர்களும் புதியவராக இருந்தாலும், பழைய நிர்வாகியாக இருந்தாலும் அவர்களை அரவணைத்து ஒற்றுமையாக பணியாற்ற வேண்டும். திமுக ஆட்சி போக வேண்டும், எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக வேண்டும். திமுக தான் முதல் எதிரி, அதனை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் கட்சி தான் பெரிது. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்கிறாரோ அதனை கேட்டு பணியாற்றினால் கோட்டைக்கு செல்வது உறுதி.
இதையும் படிங்க: இணைய தளத்தில் ஆசை காட்டி விளம்பரம்... நூதன முறையில் கார்கள் திருட்டு; 2 பட்டதாரி இளைஞர்களை லாவகமாக மடக்கிய போலீஸ்!
இதையும் படிங்க: தமிழக அரசின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் விசாரணை - பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தேசிய ஆணையம் உறுதி!
பொதுச் செயலாளர் கரூர் போகும் போது பாதுகாப்பு கொடுத்தார்கள், இப்போது மக்கள் சந்திப்புக்கு பல்வேறு சட்டங்களை போட்டு தடுக்கின்றனர். எங்கு பார்த்தாலும் கஞ்சா விற்பனை நடக்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கு சரியாக இல்லாததால் கொலை நடக்கிறது. காவல் துறை தேவையில்லாததை செய்வார்கள். மக்களை அழைத்து வாருங்கள், அவர்களை பாதுகாப்பாக திருப்பி அனுப்பி வையுங்கள். செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் நபர்களுக்கு பின்னால் யாரும் செல்ல வேண்டாம், கட்சி தான் முக்கியம். எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்வதைதான் கேட்க வேண்டும், அப்போது தான் பதவி கிடைக்கும் என சூசகமாக வேலுமணி பேசினார்.