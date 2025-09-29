ETV Bharat / state

விட்டாச்சு லீவு... ஆயுத பூஜை விடுமுறையை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்கள் - தெற்கு ரயில்வே குட்நியூஸ்

விஜயதசமி விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு 3 சிறப்பு ரயில்கள் விடப்படுகின்றன.

ரயில் (கோப்புப்படம்)
ரயில் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 2:06 PM IST

சென்னை: விஜயதசமி, ஆயுத பூஜை விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வரை செல்லும் ரயில், மதுரை வரை செல்லும் மெமு ரயில் உள்ளிட்ட பல சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

வரும் அக்டோபர் 1 மற்றும் 2 ஆகிய தினங்களில் விஜயதசமி மற்றும் ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்படுகிறது. காலாண்டு விடுமுறையுடன் சேர்ந்தாற்போல, இந்த நாட்கள் வருவதால் லட்சக்கணக்கானோர் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். இதனால் 3000-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் விடப்பட்டுள்ளன. ரயில்களில் முன்பதிவு ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டதால், பேருந்துகள், விமானங்களை நம்பி மட்டுமே பலர் சொந்த ஊர் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தனர்.

இந்த சூழலில், தொடர் விடுமுறையை கருத்தில்கொண்டு, பல சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, மூன்று சிறப்பு ரயில்கள் விடப்பட்டுள்ளன. சென்னை எழும்பூரில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வடக்கு வரை சிறப்பு ரயில் (06075 - 06076) இயக்கப்படவுள்ளது. இந்த ரயிலானது, சென்னை எழும்பூரில் இருந்து செப்டம்பர் நாளை (செப்.30) இரவு 10.15 மணிக்கு புறப்பட்டு, திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை புதன்கிழமை பிற்பகல் 2.05 மணிக்கு சென்று சேரும்.

மறு மார்க்கமாக திருவனந்தபுரம் வடக்கிலிருந்து அக்டோபர் 5ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் திங்கள்கிழமை காலை 10:30 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் வந்தடையும். இந்த ரயிலில் ஒரு இரண்டடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி, 3 மூன்றடுக்கு குளிர்சாதனப்பெட்டி, 8 இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் இணைக்கப்படுகின்றன.

இரு மார்க்கத்திலும் இந்த ரயில்கள் பெரம்பூர், திருவள்ளூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போதனூர், பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆலுவா, எர்ணாகுளம், கோட்டயம், சங்கனாசேரி, திருவல்லா, செங்கனூர், மாவேலிக்கரை, காயங்குளம், கொல்லம், வரக்கலா வழியாக திருவனந்தபுரம் சென்றடையும்.

தாம்பரம் - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில்

அதேபோல, சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து செங்கோட்டை வரை முன்பதிவில்லா அதிவிரைவு ஒரு வழி ரயில் (06013) ஒன்றும் இயக்கப்பட உள்ளது. இந்த ரயில் தாம்பரத்தில் இருந்து செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 4.15 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் புதன்கிழமை அதிகாலை 3 மணிக்கு செங்கோட்டை சென்றடையும். இருக்கை வசதி கொண்ட பத்து பெட்டிகள், மூன்று இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப்பெட்டிகள், இரண்டு சரக்கு பெட்டிகள் இந்த ரயிலில் இணைக்கப்பட உள்ளன.

இந்த ரயில் செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூர், விழுப்புரம், விருத்தாச்சலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன் கோயில், கடையநல்லூர், தென்காசி வழியாக செங்கோட்டையை சென்றடையும்.

சென்னை - மதுரை மெமு ரயில்

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மதுரை வரை ஒருவழி மெமு சிறப்பு விரைவு ரயில் (06161) இயக்கப்பட உள்ளது. இந்த ரயில் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி இரவு (செவ்வாய்க்கிழமை) 11.45 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் புதன்கிழமை காலை 10:15 மணிக்கு மதுரை சென்றடையும். இந்த ரயிலானது, தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், பண்ருட்டி, கடலூர், சிதம்பரம், சீர்காழி, மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், பாபநாசம், தஞ்சாவூர், பூதலூர், திருவெறும்பூர், திருச்சி, மணப்பாறை, திண்டுக்கல், கொடைரோடு, சோழவந்தான் வழியாக மதுரையை சென்றடையும்.

இவற்றில் சென்னை எழும்பூர் திருவனந்தபுரம் ரயில்களுக்கான முன்பதிவு தற்போது தொடங்கியுள்ளது . மற்ற ரயில்களுக்கு முன்பதிவு கிடையாது என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

