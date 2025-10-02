பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்! கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் விரைவில் திறப்பு; எப்போது தெரியுமா?
’பறக்கும் ரயில் திட்டம்’ அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் நிறைவடையும் என்று தெற்கு ரயில்வேயின் கூடுதல் பொது மேலாளர் பி.மகேஷ் தெரிவித்தார்.
Published : October 2, 2025 at 4:23 PM IST
சென்னை: கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், வரும் ஜனவரி மாதம் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
காந்தியடிகளின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் தூய்மை சேவை பிரச்சாரத்தை தெற்கு ரயில்வேயின் கூடுதல் பொது மேலாளர் பி.மகேஷ் இன்று (அக்.2) தொடங்கி வைத்தார்.
அப்போது பொதுமக்களுக்கும், பயணிகளுக்கும் ரயில்களில் செல்லும்போது எப்படி விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் எனவும், மற்ற பயணிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் எப்படி பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் நாடகங்கள் மற்றும் பாடல்கள் மூலமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தெற்கு ரயில்வேயின் கூடுதல் பொது மேலாளர் மகேஷ், “ரயில் நிலையங்களில் தெற்கு ரயில்வே சார்பாக 3 கட்டங்களாக தூய்மைப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதாவது, ஆகஸ்டு 1 முதல் 15ஆம் தேதி வரை முதற்கட்ட தூய்மைப் பணிகளில், ரயில் நடைமேடைகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டன.
பின்னர், ஆகஸ்ட் 16 முதல் செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி வரை ரயில்களில் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. செப்டம்பர் 17 முதல் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரை என மூன்று கட்டங்களாக தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த தூய்மைப் பணிகளில் 28 ஆயிரம் தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்றனர். 8 டன் குப்பைகளையும், 165 டன் இரும்பு கழிவுகளும் எடுக்கப்பட்டு, அதனை மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.
கிளாம்பாக்கம் திறப்பு எப்போது?
மேலும் பேசிய அவர், “கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தைப் பொறுத்தவரை ரயில் நிலையத்தில் உள்ள நடைமேடை, நடைமேடையின் மேற்கூரை அமைக்கும் பணிகள், பிரம்மாண்டான நடைபாதை மேம்பாலம் பணிகள் (Sky walk foot over) தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தின் இறுதி பணிகள் நிறைவடைந்த பின்னர், 2026 ஜனவரி மாதம் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும்.
|இதையும் படிங்க: "கவர்மென்ட் ஸ்கூல் தான் பெஸ்ட்" தனது குழந்தையை அரசுப் பள்ளியில் சேர்த்து அசத்திய வணிகவரித் துறை அதிகாரி!
தீபாவளி சிறப்பு ரயில்
அதேபோல, பறக்கும் ரயில் திட்டம் 2 ஆண்டுகளில் நிறைவடையும். அதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளிடம் கையெழுத்து பெற்று, அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தெற்கு ரயில்வே சார்பாக 108 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.
Chennai one என்ற ஒரு செயலி மூலம் அனைத்து பொதுப்போக்குவரத்திற்கும் டிக்கெட் பெறும் வசதி மிக எளிமையாக உள்ளது. அது நிச்சயம் வரவேற்கத்தக்கது. ரயில்வே துறை மூலம் ‘சென்னை ஒன்’ செயலியை பயன்படுத்தி எத்தனை டிக்கெட் பெற்றுள்ளனர் என கணக்கெடுத்து வருகிறோம். மக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு உள்ளது என்பது கணக்கெடுப்பிற்கு பிறகு தெரியவரும்” எனத் தெரிவித்தார்.