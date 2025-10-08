ETV Bharat / state

'காதல் கொண்டேன்' படத்தின் வெற்றிக்கு காரணம் இதுதான்! நடிகை சோனியா அகர்வால் பகிர்ந்த சுவாரசியம்!!

சிவராமன் இயக்கத்தில், சௌரப் அகர்வால் இசையில், சோனியா அகர்வால், விக்ராந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள ’வில்’ (Will) திரைப்படம் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது.

படத்தின் அறிமுக விழாவில் நடிகை சோனியா அகர்வால்
படத்தின் அறிமுக விழாவில் நடிகை சோனியா அகர்வால் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ’காதல் கொண்டேன்’ படம் வெறும் ஒரு கோடியில் எடுக்கப்பட்டது என்றாலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது என நடிகை சோனியா அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.

ஃபூட் ஸ்டெப்ஸ் புரொடக்ஷன் (Foot Steps Production) தயாரிப்பில் இயக்குநர் சிவராமன் இயக்கத்தில், சௌரப் அகர்வால் இசையில், சோனியா அகர்வால், விக்ராந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’வில்’ (Will). இந்த திரைப்படத்தை கோத்தாரி மெட்ராஸ் இண்டர்நேஷனல் லிமிட்டெட் இணைந்து வழங்குகிறது. முழுமையான கோர்ட் டிராமாவாக உருவாகி உள்ள இத்திரைப்படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் இப்படம் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது. அதனால், படத்தின் அறிமுக விழா இன்று சென்னை சாலி கிராமத்தில் உள்ள தனியார் அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இத்திரைப்படத்தின் நடிகைகளான சோனியா அகர்வால் மற்றும் அலக்கியா கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது, மேடையில் பேசிய சோனியா அகர்வால், “இந்த படத்தின் பெயர் ‘வில்’ அதாவது தமிழில் ’உயில்’. ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் உயில் எவ்வளவு முக்கியமானது, அதனை எப்படி எழுதுவது மற்றும் பதிவு செய்வது தொடர்பான விவரங்களை விளக்கும் திரைப்படமாக இந்த படம் இருக்கும்.

வில் திரைப்பட போஸ்டர்
வில் திரைப்பட போஸ்டர் (x/@soniya_agg)

தயாரிப்பாளர் எனது குடும்ப நண்பர். இந்த படத்தில் நீதிமன்றம் தொடர்புடைய கட்சிகள் இருக்கிறது. நான் நடிக்கும் படங்களை எப்படி தேர்வு செய்கிறேன் என பலர் கேட்கிறீர்கள். நான் பெரிய படம், சின்ன படம் என பிரிந்து பார்க்க மாட்டேன். நான் நடித்த முதல் படம் காதல் கொண்டேன். அந்த படமே வெறும் ஒரு கோடியில் எடுக்கப்பட்ட படம்தான். ஆனால், அது மாபெரும் வெற்றி படமாக அமையவில்லையா? கதைதான் படத்துக்கு முக்கியம். இந்த படமும் கதைகாகவே வெற்றி அடையும் என நம்புகிறேன்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: 'விஜய்க்கு ஒரு சகோதரனாக சொல்கிறேன்... அரசியலில் நின்னு நிதானமாக செயல்படுங்கள்' - கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்!

தொடர்ந்து பேசிய நடிகை அலக்கியா, “என்னுடைய முதல் திரைப்படம் இது. எனது சொந்த ஊர் விசாகப்பட்டினம். நடிப்பதற்காக தமிழ்நாடு வந்தேன். தமிழ் மொழியில் எனது முதல் வெளியாவது பெருமைக்குரியது. என்னுடன் பணியாற்றிய சோனியா அகர்வால் மற்றும் விக்ராந்த் இருவரும் என்னை விட நிறைய அனுபவங்கள் கொண்டவர்கள். அவர்களிடம் இருந்து பல விஷயங்களை நான் கற்றுக் கொண்டேன்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

சோனியா அகர்வால் வில படம்சோனியா அகர்வால் புதிய படம்சோனியா அகர்வால்SONIA AGARWAL WILL MOVIESONIA AGARWAL ABOUT KADHAL KONDEN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.