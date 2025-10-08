'காதல் கொண்டேன்' படத்தின் வெற்றிக்கு காரணம் இதுதான்! நடிகை சோனியா அகர்வால் பகிர்ந்த சுவாரசியம்!!
சிவராமன் இயக்கத்தில், சௌரப் அகர்வால் இசையில், சோனியா அகர்வால், விக்ராந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள ’வில்’ (Will) திரைப்படம் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது.
சென்னை: ’காதல் கொண்டேன்’ படம் வெறும் ஒரு கோடியில் எடுக்கப்பட்டது என்றாலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது என நடிகை சோனியா அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.
ஃபூட் ஸ்டெப்ஸ் புரொடக்ஷன் (Foot Steps Production) தயாரிப்பில் இயக்குநர் சிவராமன் இயக்கத்தில், சௌரப் அகர்வால் இசையில், சோனியா அகர்வால், விக்ராந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’வில்’ (Will). இந்த திரைப்படத்தை கோத்தாரி மெட்ராஸ் இண்டர்நேஷனல் லிமிட்டெட் இணைந்து வழங்குகிறது. முழுமையான கோர்ட் டிராமாவாக உருவாகி உள்ள இத்திரைப்படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில் இப்படம் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது. அதனால், படத்தின் அறிமுக விழா இன்று சென்னை சாலி கிராமத்தில் உள்ள தனியார் அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இத்திரைப்படத்தின் நடிகைகளான சோனியா அகர்வால் மற்றும் அலக்கியா கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது, மேடையில் பேசிய சோனியா அகர்வால், “இந்த படத்தின் பெயர் ‘வில்’ அதாவது தமிழில் ’உயில்’. ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் உயில் எவ்வளவு முக்கியமானது, அதனை எப்படி எழுதுவது மற்றும் பதிவு செய்வது தொடர்பான விவரங்களை விளக்கும் திரைப்படமாக இந்த படம் இருக்கும்.
தயாரிப்பாளர் எனது குடும்ப நண்பர். இந்த படத்தில் நீதிமன்றம் தொடர்புடைய கட்சிகள் இருக்கிறது. நான் நடிக்கும் படங்களை எப்படி தேர்வு செய்கிறேன் என பலர் கேட்கிறீர்கள். நான் பெரிய படம், சின்ன படம் என பிரிந்து பார்க்க மாட்டேன். நான் நடித்த முதல் படம் காதல் கொண்டேன். அந்த படமே வெறும் ஒரு கோடியில் எடுக்கப்பட்ட படம்தான். ஆனால், அது மாபெரும் வெற்றி படமாக அமையவில்லையா? கதைதான் படத்துக்கு முக்கியம். இந்த படமும் கதைகாகவே வெற்றி அடையும் என நம்புகிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய நடிகை அலக்கியா, “என்னுடைய முதல் திரைப்படம் இது. எனது சொந்த ஊர் விசாகப்பட்டினம். நடிப்பதற்காக தமிழ்நாடு வந்தேன். தமிழ் மொழியில் எனது முதல் வெளியாவது பெருமைக்குரியது. என்னுடன் பணியாற்றிய சோனியா அகர்வால் மற்றும் விக்ராந்த் இருவரும் என்னை விட நிறைய அனுபவங்கள் கொண்டவர்கள். அவர்களிடம் இருந்து பல விஷயங்களை நான் கற்றுக் கொண்டேன்” என்றார்.