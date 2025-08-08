திருச்சி: பிசியோதெரபி துறையை பற்றி அவதூறு பரப்பினால் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சமூக ஊடக பிரபலமும், பிசியோதெரபிஸ்ட்டுமான திவாகருக்கு பிசியோதெரபிஸ்ட் சங்கம் கடும் எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.
தன்னைத் தானே ‘நடிப்பு அரக்கன்’, ‘வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்’, ‘குட்டி சிவாஜி’ என்றெல்லாம் அழைத்துக்கொண்டு, இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போட்டு பிரபலமானவர் திவாகர். மதுரையைச் சேர்ந்த பிசியோதெரபிஸ்ட்டான இவர், தனது வேலைக்கு நடுவே சிங்கிள் டேக்கில் தான் நடிப்பதாக கூறியதோடு, ஆரம்பத்தில் தனது வெகுளித்தனமான பேச்சால் பலரையும் கவர்ந்தார்.
இதனால் பல யூடியூப் சேனல்கள் திவாகரிடம் பேட்டியெடுத்து, அவரை மேலும் பிரபலப்படுத்தின. ஆனால், ஒருகட்டத்தில் மற்ற பெரிய நடிகர்களின் நடிப்பையே விமர்சிக்கத் தொடங்கிய இவர், அவர்கள் கூட தனது நடிப்பை பார்த்துத்தான் திரையில் நடிப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், மற்ற நடிகர்களை விட தான் அதிகம் படித்திருப்பதாகவும், தான் ஒரு பிசியோதெரபி டாக்டர் என்றும் அவர் கூறி வருகிறார். அதுதவிர, சமீபத்தில் நாட்டையே உலுக்கிய கவின் ஆணவ படுகொலை குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார். அந்த கருத்துக்கு பலதரப்புகளிலிருந்தும் கண்டனங்கள் வலுத்து வருகின்றன.
|இதையும் படிங்க: வீட்டுக்கு வந்த பிரீத்தியின் பிரேதம்.. நெஞ்சை உலுக்கிய கதறல் சத்தம்.. துயரத்தில் கே.செட்டிபாளையம்!
இந்நிலையில்தான், பிசியோதெரபிஸ்ட் மருத்துவர்கள் சங்கம் திவாகருக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் பிசியோதெரபி சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் வீரசிவா பேட்டியளித்திருக்கிறார். அவர் கூறுகையில், “கடந்த சில நாட்களாக பிசியோதெரபி மருத்துவர் திவாகர், தன்னைப் பற்றியும், பிசியோதெரபி துறையைப் பற்றியும் சமூக வலைதளங்களில் தவறான கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார். இதனால் பிசியோதெரபி மருத்துவர்கள் பலர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
திவாகரின் செயல்பாடுகள் பற்றியோ, அவரது கருத்துகள் பற்றியோ நாங்கள் பேச முடியாது. ஆனால், நாங்கள் சார்ந்த துறையை பற்றி பேசுவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. அவருடைய பேச்சால், பிசியோதெரபி துறைக்கு அவப்பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை உடனடியாக நிறுத்தாவிட்டால், சட்டப்படி அவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்போம்” என எச்சரித்துள்ளார்.
மேலும், மூத்த பத்திரிகையாளரும் நடிகருமான பயில்வான் ரங்கநாதன் பிசியோதெரபி துறையைப் பற்றி அவதூறான கருத்துக்களை பதிவிட்டதற்காகவும், பிசியோதெரபி சங்கம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.