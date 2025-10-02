புத்தனுக்கு போதிமரம் போல காந்திக்கு மதுரை மேலமாசி வீதி; ஆடை துறந்த இடத்தின் அடையாளம் எளிதாக்கப்படுமா?
காந்தி நினைவு இல்லத்தை மாற்றுத் திறனாளிகள், முதியோர்கள் என அனைவரும் மேலே சென்று பார்க்கும் வகையில் லிப்ட் அமைப்பது அவசியம் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 2, 2025 at 7:07 AM IST
BY இரா.சிவக்குமார்
“புத்தரின் போதிமரம் எப்படி புத்த கயாவில் பாதுகாக்கப்படுகிறதோ.. அதுபோன்று மதுரை மேலமாசி வீதியிலுள்ள காந்தியின் நினைவு இல்லமும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்” என நேதாஜி தேசிய இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுவாமிநாதன் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
மதுரை: புத்தனுக்கு ஞானம் கிடைத்த போதிமரம் போல், தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்திக்கு மதுரை, மேலமாசி வீதிதான் ஞானம் கிடைத்த இடம். காந்தி அரையாடை தரித்த இந்த இடத்தை பரவலாக தெரியப்படுத்த தமிழக அரசு முயற்சி மேற்கொள்ளுமா? என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
இயேசு, புத்தர் வரிசையில் மானுடத்தின் விடுதலைக்கு வித்திட்ட தத்துவத்தை வழங்கிய ‘ஆத்மா’ தான் பின்னாளில் மகாத்மாவாக மாற்றம் கண்டது. அகிம்சையை போதித்து அடிமைப்பட்டு கிடந்த ஒரு நாட்டின் விடுதலையை சாத்தியமாக்கிய அந்த மகாத்மாதான் ‘தேசத்தந்தை காந்தியடிகள்’. இந்தியா முழுவதும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்து திரிந்து, பல்வேறு இனங்களாய், மொழிகளாய், தேசங்களாய் பிரிந்து கிடந்த இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்து, 20ஆம் நூற்றாண்டில் மகத்தான வரலாற்றை படைத்த இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தின் தலைமகன்தான் காந்தி.
ஆனால், அவருக்குள் எழுந்த நீண்ட நாள் மனப்போராட்டத்தின் விளைவாக, மதுரையில் கடந்த 1921ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி, இந்திய ஏழை விவசாயிகளின் அடையாளமான அரையாடை புரட்சியை காந்தியை மேற்கொள்ள வைத்தது. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே உள்ள மேலமாசி வீதி, 251-ஏ என்ற கதவு எண் கொண்ட சாதாரண வீடு. தனக்குள் எழுந்த உள்ளொலியே அரை ஆடைக்கு மாற காரணமாக அமைந்தது என்று குறிப்பிட்டுள்ள மகாத்மா, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களின் வறுமை நிலை என்றைக்கு ஒழிகிறதோ? அன்றுதான் எனது அரையாடை விரதத்தை நிறைவு செய்வேன் என மதுரை காந்தி பொட்டல் பகுதியில் நெசவாளர்கள் முன்பு உரையாற்றிய காட்சி நம் கண் முன்னே வந்து செல்கிறது.
காந்தி நினைவு இல்லம்
தற்போது, தமிழ்நாடு அரசின் காதி கிராப்ட் நிர்வாகத்தின் கீழ், மகாத்மா காந்தி அரையாடை தரித்த இந்த இல்லம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. கீழே காதி பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் நிலையமும், மேலே காந்தி நினைவகமும் உள்ளன. இந்திய வரலாற்றின் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த இடம், எப்போது வேண்டுமானாலும் யார் வேண்டுமானாலும் பார்க்கின்ற எளிய நடைமுறையில் இல்லை என்பதுதான் வேதனைக்குரியது. தற்போது இந்த நினைவு இல்லத்தை காதி நிறுவனம் மிகச் சிறப்பாக பராமரித்து பாதுகாத்து வருகிறது.
புத்தருக்கு போதிமரம்.. காந்திக்கு மேலமாசி வீதி
இதுகுறித்து நம்மிடம் பேசிய நேதாஜி தேசிய இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுவாமிநாதன், “மதுரை மேலமாசி வீதி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பாரம்பரியத்தின் அடையாளத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் காந்திக்காக அமைக்கப்பட்ட சிலைகள் அனைத்தும் அரையாடை உருவத்தில் தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அடையாளத்தை கொடுத்த வீடு தான் மதுரை மேலமாசி வீதியில் அமைந்துள்ளது. அரை ஆடையில் தன்னை மாற்றிக் கொண்ட பிறகு அங்கிருந்த பொதுமக்கள் அனைவரும் கையெடுத்துக் கும்பிட்டு அதற்கு பெரும் ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள். அப்போதுதான் அவருக்கு மிகப்பெரும் நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது.
மதுரை மண்தான் காந்தியடிகளை உலகத் தலைவராக மாற்றியது. புத்தருக்கு எப்படி போதி மரமோ.. அதுபோன்று காந்தியடிகளுக்கு மதுரை மேலமாசி வீதி தான் அவர் ஞானம் பெற்ற இடம். புத்தரின் போதிமரம் எப்படி புத்த கயாவில் பாதுகாக்கப்படுகிறதோ அதுபோன்று மதுரை மேலமாசி வீதியிலுள்ள இந்த வீடும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், இன்னும் பரவலாக அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டும். மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக நிர்வாகத்தின் கீழ், இந்த வீட்டையும் அனைவரும் பார்க்கும் விதமாக ‘நினைவு இல்லமாக’ மாற்றம் செய்ய வேண்டும்,” என கோரிக்கை வைத்தார்.
அனைவரும் காணும் வகையில் அமைக்க கோரிக்கை
தொடர்ந்து சமூக ஆர்வலர் 'வழிகாட்டி' மணிகண்டன் கூறுகையில், “நமது மக்களின் ஏழ்மையையும், விவசாயிகளின் வறுமை நிலையையும் கண்ட மகாத்மா, இங்குதான் அவர்களின் அடையாளத்தையே தன்னுடைய அடையாளமாக மாற்றிக் கொண்டார். காந்தி ஜெயந்தி, சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம் போன்ற முக்கிய நாட்களில் மட்டும்தான் நினைவகம் திறக்கப்படும். அதற்கிடையில் எவரேனும் அங்கு செல்ல வேண்டுமென்றால், கீழே உள்ள காதி கிராப்ட் விற்பனை நிலையத்தில் அவர்களின் அனுமதி பெற்று மேலே செல்ல வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: பாதியில் நிற்கும் கால்வாய் பணிகள்... வடகிழக்கு பருவமழை பாதிப்பில் இருந்து தப்புமா மதுரை?
அதேபோன்று, மிகக் குறுகலான படிக்கட்டு என்பதால், வயதானவர்களோ அல்லது மாற்றுத் திறனாளிகளோ மேலே சென்று பார்க்க முடியாது. இதனை தமிழக அரசு கருத்தில் கொண்டு அனைவரும் எளிதாக எப்போதும் சென்று பார்க்கும் வகையில் இந்த இடத்தை மாற்றம் செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் முதியோர்கள் மேலே சென்று பார்க்கும் வகையில் லிப்ட் அமைப்பது மிகவும் அவசியம்,” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “காந்தி அரை ஆடை விரதம் பூண்ட விவரம், தமிழில் மட்டும் இங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா முழுவதும் இருந்தும் அல்லது வெளிநாடுகளிலிருந்தும் வரக்கூடிய சுற்றுலாப் பயணிகள் பார்க்கும் வகையில் இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் அந்த விவரங்களை எழுதி வைத்தால் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும்,” என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.