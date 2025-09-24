எஸ்.ஜே.சூர்யா, சாய் பல்லவிக்கு கலைமாமணி விருது - தமிழக அரசு அறிவிப்பு!
தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் பாரதியார், எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி, பாலசரசுவதி ஆகியோர் பெயரால் வழங்கப்படும் அகில இந்திய விருதுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : September 24, 2025 at 9:37 AM IST
சென்னை: தமிழக அரசின் 2021,2022,2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் திரைப்பட துறையில் 2021ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருதுக்கு பிரபல இயக்குநர் லிங்குசாமி, திரைப்பட நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யர், நடிகை சாய் பல்லவி உள்ளிட்ட 30 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருதுக்கு நடிகர் விக்ரம் பிரபு, பாடலாசிரியர் விவேகா, திரைப்பட செய்தித் தொடர்பாளர் டைமண்ட் பாபு, சின்னத்திரை நடிகை மெட்டி ஒலி காயத்ரி உள்ளிட்ட 30 கலைஞர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், 2023ஆம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருதுக்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத், திரைப்பட நடிகர் கே. மணிகண்டன், பின்னணிப் பாடகி ஸ்வேதா மோகன், நடன இயக்குநர் சாண்டி (எ) அ. சந்தோஷ்குமார், குணச்சித்திர நடிகர் எம். ஜார்ஜ் மரியான் உள்ளிட்ட 30 கலைஞர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் நாடகம், சின்னத்திரை, இசை நாடகம், கிராமியக் கலைகள் மற்றும் இதர கலைப் பிரிவுகளின்கீழும் கலைமாமணி விருது வழங்கப்பட உள்ளன.
இதேபோன்று, அகில இந்திய விருதுகளுக்கான இசை பிரிவில் எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி விருதுக்கு பிரபல கர்நாடக, திரை இசை கலைஞரான கே.ஜே.யேசுதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இயல் பிரிவில் பாரதியார் விருதுக்கு முனைவர் ந. முருகேச பாண்டியன், நாட்டியம் பிரிவில் பாலசரசுவதி விருதுக்கு பத்மஸ்ரீ முத்துகண்ணம்மாள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அகில இந்திய விருது பெறும் கலை வித்தர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகைக்கான காசோலையுடன், 3 சவரன் எடையுள்ள தங்கப் பதக்கமும் வழங்கப்படும்.
அதேபோல், தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றத்தால் வழங்கப்படும் சிறந்த கலை நிறுவனத்திற்கான கேடயத்தை தமிழ் இசைச் சங்கம், சென்னை (ராஜா அண்ணாமலை மன்றம்) பெற உள்ள நிலையில் சிறந்த நாடகக் குழுவாக கலைமாமணி எம்.ஆர்.முத்துசாமி நினைவு நாடக மன்றம், பாலமேடு, மதுரை மாவட்டம் தேர்வாகியுள்ளது. சிறந்த கலை நிறுவனத்திற்கு கேடயம் மற்றும் சிறந்த நாடகக் குழுவிற்கு சுழற்கேடயத்துடன் தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படும்.
சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் அடுத்த மாதம் நடைபெறும் விழாவில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விருதாளர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவிக்க உள்ளார்.
கலைமாமணி விருது
இயல், இசை, நாடகம், திரை, கிராமியக் கலை ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கும் கலைஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டுதோறும் கலைமாமணி விருது, கேடயம் ஆகியவற்றை வழங்கி வருகிறது. 2011 முதல் 2018ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்த விருதுகள் வழங்கப்படவில்லை. எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின் கலைமாமணி விருது வழங்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்தன.
இதையடுத்து, 2019 ஆம் ஆண்டு கலைமாமணி விருது பெரும் கலைஞர்களின் பெயர் பட்டியலை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக 2020ஆம் ஆண்டும் கலைமாமணி விருது வழங்கப்பட்ட நிலையில் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் கலைமாமணி விருது அறிவிக்கப்படவில்லை. தற்போது 2021,2022,2023ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.