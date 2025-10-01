சிவாஜி கணேசனின் 98வது பிறந்தநாள் விழா: மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
அடையாறில் அமைந்துள்ள சிவாஜி மணிமண்டபத்தில் அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
சென்னை: நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் 98 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை அடையாறில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த புகைப்படத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
தமிழ் திரையுலகின் அடையாளமாகவே வாழ்ந்து மறைந்த சிவாஜி கணேசனின் 98-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிவாஜி சிலை மற்றும் உருவப்படங்களுக்கு அவரது ரசிகர்களும், அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், பொதுமக்களும் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், சென்னை அடையாறு சிவாஜி மணிமண்டபத்தில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு கீழே அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள படத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
பின்னர், மணிமண்டப வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிவாஜி கணேசனின் புகைப்படக் கண்காட்சியை முதல்வர் பார்வையிட்டார். சிவாஜி கணேசனின் திரையுலக வரலாறை வெளிப்படுத்தும் விதமாக வெளியிடப்பட்ட ஆவணபடத்தையும், அவரது குடும்பத்தினருடன் இணைந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பார்வையிட்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, சிவாஜி கணேசன் மணிமண்டபத்துக்கு வந்த நடிகர் எஸ்.வி.சேகர், அவரது புகைப்படத்துக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "கரூர் விவகாரத்தில் நீண்டநேரம் கழித்து வருத்தமான முகத்தோடு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார் விஜய். 10,000 பேர் தான் வருவார்கள் என்று தவெக எழுதி கொடுத்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் 25000 பேர் வந்திருக்கிறார்கள். கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதுதான் ஒரு நல்ல நிர்வாக திறன் உடையவருக்கு அழகு. போலீசார் மீது குற்றம் சொல்வது முறையல்ல. அரசு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் செய்த பிறகு, தான் தப்பித்துக் கொள்வதற்கு அரசு மேல் பழிபோடுவது கோழைத்தனம்.
அரசியலின் முதல் பாடத்தை பெரிய விலை கொடுத்து வாங்கி விட்டார் விஜய். இறந்தவர்களின் உடல்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டு விட்டன. இப்போது நீங்கள் (விஜய்) இரங்கல் தெரிவித்து என்ன பயன்? விஜய்யை போலீசார் கைது செய்ய மாட்டார்கள். அப்படி செய்தால், அதையும் வைத்து அரசியல் செய்வார் விஜய்" என்று எஸ்.வி. சேகர் கூறினார்.