நாட்டாகுடி ஊர் பதாகை ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : August 6, 2025 at 9:40 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 9:52 AM IST

சிவகங்கை: நாட்டாகுடி கிராமத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள் அடிப்படை வசதிகள் இன்றி ஊரை காலி செய்வதாக செய்தி வெளியான நிலையில், இதுதொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் விரிவான அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். சிவகங்கையிலிருந்து மதுரை செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் சுமார் 15 கி.மீ தொலைவில் படமாத்தூர் பிரிவு சாலைக்கு சற்று முன் இடதுபுறம் சாலை ஒன்று பிரிந்து செல்கிறது. இந்த பாதையில் இரண்டரை கி.மீ. பயணம் செய்தால் நம்மை வரவேற்கிறது நாட்டாகுடி கிராமம். இந்த கிராம மக்கள் எங்கள் ஊரில் பாதுகாப்பு இல்லை போதுமான வசதிகள் இல்லை என ஊரை காலி செய்துவிட்டனர். இதுகுறித்து நமது ஈடிவி பாரத் ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டது. இந்நிலையில் இந்த கிராமம் குறித்து சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் கா. பொற்கொடி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில், “நாட்டாகுடி கிராமம் மொத்தம் 2 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது. சுமார் 24 வீடுகளில் மக்கள் குடியிருந்து வந்தனர். அதில், ஆண்கள் 58 நபர்களும் மற்றும் பெண்கள் 52 நபர்களும் என மொத்தம் 110 பேர் வசித்தனர். தற்போது இந்த கிராமத்தில் யாரும் வசித்து வரவில்லை. அடிப்படை வசதிகள் இக்கிராமத்தில் இல்லை என ஊடகங்கள் வாயிலாக செய்திகள் வெளிவருகின்றன. ஆனால், மேற்கண்ட நபர்கள் தங்களது தொழில் மற்றும் வேலைகளுக்காக கிராமத்திலிருந்து அருகில் உள்ள நகராட்சி பகுதியான சிவகங்கை நகராட்சி பகுதிக்கு இடம்பெயர்வதற்கென சென்றுள்ளதாக வருவாய்துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இக்கிராமப் பகுதிக்கு அருகில் தொடர்ச்சியாக 2 கொலை சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளதையும் அம்மக்கள் கருத்தில் கொண்டு அச்சத்தால் கிராமத்தை விட்டு வெளியேறியதும் தெரிய வருகிறது. விரைவில் நடவடிக்கை இந்த கிராமம் திருப்பாச்சேத்தி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட நிலையில் காவல் துறையின் சார்பில் உரிய பாதுகாப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். மேலும், படமாத்தூர் கிராமத்தில் புறக்காவல் நிலையம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும். குடிநீர் குழாய் இணைப்புக்கு நிதி கடந்த நான்காண்டுகளில் மாத்தூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட 6 உட்கடை கிராமங்களில் அரசின் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் மொத்தம் ரூ.2.41 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதில், நாட்டாகுடி கிராமத்தில் மட்டும் அரசின் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் ரூ.2.57 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 35 வீடுகளுக்கு 315 மீட்டர் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு அமைத்தல் பணியும், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.12. 92 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நாட்டாகுடி கண்மாய், வடக்குப்புறம் வரத்து வாய்க்கால் அமைத்தல் மற்றும் அகலப்படுத்துதல் பணியும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. மேலும், நாட்டாகுடி கண்மாயில் பாசன வாய்க்கால் அமைத்தல் பணிக்காக ரூ.6.54 லட்சமும், 15-வது மத்திய மானிய நிதியின் கீழ் ரூ.2.70 லட்சமும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், ரூ.4.38 லட்சம் மதிப்பீட்டில் குடிநீர் குழாய் (பைப் லைன்) நீட்டிப்பு செய்தல் பணியும் மற்றும் ரூ.2 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய போர்வெல் அமைத்தல் பணிக்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

