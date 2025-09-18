அரசு மருத்துவமனையில் போடப்பட்ட ஊசி: கர்ப்பிணிகளுக்கு திடீரென ஏற்பட்ட நடுக்கம்; நடந்தது என்ன?
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஊசி போடப்பட்ட பின்னர் குளிர்க்காய்ச்சலும், நடுக்கமும் ஏற்பட்டது ஏன் என்பது பற்றி விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
Published : September 18, 2025 at 3:41 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 3:52 PM IST
மயிலாடுதுறை: சீர்காழி அரசு மருத்துவமனையில் மகப்பேறு பிரிவில் இருந்த கர்ப்பிணி பெண்கள், குழந்தை பிரசவித்த தாய்மார்களுக்கு ஊசி செலுத்தப்பட்ட பின்னர், காய்ச்சல் மற்றும் நடுக்கம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
சீர்காழி அரசு மருத்துவமனையில் நாளொன்றுக்கு உள்நோயாளிகள், புறநோயாளிகள் என 1000க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனர். இங்குள்ள அரசு தாய்சேய் நல மையத்தில் மகப்பேறு மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவதற்காக தினமும் 50க்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணி பெண்கள் வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், மகப்பேறு வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த கர்ப்பிணிகள் மற்றும் புதிதாக குழந்தை பெற்றெடுத்தவர்களுக்கு நேற்று காலை மருத்துவர்கள் ஒரு வகை ஊசி போட்டுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, திடீரென அவர்களுக்கு உடலில் நடுக்கம் மற்றும் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை கவனித்த செவிலியர்கள், இதுதொடர்பாக தலைமை மருத்துவர் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவர்களுக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, கர்ப்பிணிகள் வார்டுக்கு வந்த மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு விரைந்து மாற்று மருந்து கொடுத்தனர். இதையடுத்து, சிறிது நேரத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்டோரின் உடல்நிலை சீராகியது. இருப்பினும், 2-க்கும் மேற்பட்டோர் மட்டும் மேல் சிகிச்சைக்காக சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவ கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதனால் மகப்பேறு சிகிச்சைக்காக வந்திருந்த குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களிடையே பீதி ஏற்பட்டது.
போலீஸ் விசாரணை
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சீர்காழி காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் அருண்ராஜ் குமார் கூறுகையில், “27 கர்ப்பிணிகள் மற்றும் குழந்தை பெற்றவர்களுக்கு ஊசி போட்டதால் திடீரென நடுக்கம் மற்றும் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட மருந்து உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்த பிறகே முழுமையான தகவல் தெரியவரும். அவர்கள் அனைவருக்கும் மாற்று மருந்து கொடுக்கப்பட்டு தற்போது சீரான நிலைக்கு திரும்பியுள்ளனர்" என்றார்.
தலைமை மருத்துவர் அறிக்கை
மேலும் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “வழக்கமாக கொடுக்கப்படும் மருந்தே கர்ப்பிணிகளுக்கும், தாய்மார்களுக்கும் செலுத்தப்பட்டது. ஆனால், அவர்களுக்கு திடீரென குளிர் காய்ச்சல் ஏற்பட்டதால், உடனடியாக மருத்துவக் குழுவினர் அங்கு விரைந்து சென்று 27 பேருக்கும் மாற்று மருந்துகளை வழங்கினர்.
தற்போது அனைவரும் நல்ல உடல் நலத்துடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு தகுந்த அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது" என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.