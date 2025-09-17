இரவு வரை 'சேட்டிங்'.. விடிந்ததும் வேறொரு பெண்ணுடன் திருமணம்.. குமுறும் இளம்பெண்!
கணவனை இழந்து குழந்தையுடன் வாழ்ந்து வந்த தன்னை திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி இளைஞர் ஏமாற்றியதாக இளம்பெண் ஒருவர் காஞ்சிபுரம் எஸ்பி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
Published : September 17, 2025 at 10:04 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 10:14 PM IST
காஞ்சிபுரம்: முன்னாள் இரவு வரை வாட்ஸ்அப்பில் சேட் செய்து விட்டு, மறுநாள் வேறு பெண்ணுடன் திருமணம் செய்து கொண்ட இளைஞர் மீது இளம்பெண் ஒருவர் காஞ்சிபுரம் எஸ்பி அலுவலகத்தில் புகார் கொடுக்க வந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அந்த பெண் தனக்கு நேர்ந்ததை கண்ணீர் மல்க விவரித்தார்.
புகார் கொடுக்க வந்த அந்த பெண் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி பகுதியைச் சேர்ந்தவர். இவர் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காஞ்சிபுரம் மதுராந்தக தோட்டத் தெருவைச் சேர்ந்த கார்த்திக் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை உள்ளது.
ஆனால், கார்த்திக் முறையாக குடும்பத்தை கவனிக்காமல் மதுப் பழக்கத்திற்கு அடிமையானதால், ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு, இளம்பெண் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்த போது, அதே நிறுவனத்தில் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்த வையாவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சரத்குமார் என்பவருடன் நட்பு ஏற்பட்டது. தனக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி ஒரு குழந்தை உள்ளது என்பதை அந்த பெண் தெரிவித்த போதிலும், சரத்குமார் அவரை காதலிப்பதாகவும், திருமணம் செய்துகொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார்.
அதை தொடர்ந்து இருவரும் வாட்ஸ்அப்பில் பேசி வந்துள்ளனர். பின்னர் சரத்குமாரின் காதல் வலையில் இளம்பெண் விழுந்துள்ளார். தொடர்ந்து இருவரும் ஒரு கோயிலில் திருமணம் செய்துகொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. திருமணத்திற்குப் பிறகு, கணவன் - மனைவி போல இருவரும் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். இதன் காரணமாக இளம்பெண் கர்ப்பமடைந்ததாகவும், கருவைக் கலைக்குமாறு சரத்குமார் வற்புறுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: ''பெட்டிக்கடையில் ரூ.300 திருடியதாக குற்றச்சாட்டு'' - 10 ஆம் வகுப்பு மாணவன் அதிர்ச்சி முடிவு; போலீஸ் விசாரணை!
இந்த நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வரை இந்த பெண்ணுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த சரத்குமார், திங்கட்கிழமை வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்துகொண்டது தெரிய வந்துள்ளது. இது குறித்து சரத்குமாரிடம் கேட்க சென்றபோது அவரது குடும்பத்தினர் ஆபாசமாகத் திட்டி அனுப்பியுள்ளனர். அதன் பின்னரே அந்த பெண் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
மேலும், சரத்குமாரை நம்பி ரூ.1 லட்சம் கடன் வாங்கியும், 3 சவரன் நகைகளையும் கொடுத்ததாகவும், சரத்குமாருக்கு வேறு பல பெண்களுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் அந்த பெண் தெரிவித்தார்.
இதனைத் தட்டிக்கேட்டால், சரத்குமாரின் குடும்பத்தினர் மிரட்டுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். சரத்குமார் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், தான் இழந்த பொருட்களை மீட்டுத் தர வேண்டும் எனவும் இளம்பெண் தனது புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.