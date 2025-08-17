தஞ்சாவூர்: அரசுப் பள்ளிக்கு ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை, சிங்கப்பூர் தொழிலதிபர் தானமாக வழங்கிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு அருகே திருமங்கலக்கோட்டை கீழையூர் கிராமத்தில், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு திருமங்கலக்கோட்டை கீழையூர், மேலையூர், அருமுளை உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த 250-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இங்கு படித்த முன்னாள் மாணவர்கள், கிராம மக்கள், வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் என பலரும் இணைந்து இப்பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காக, ‘திருமங்கலக்கோட்டை வட்டார கல்வி வளர்ச்சி குழு’ என்ற பெயரில் அறக்கட்டளை ஒன்றை உருவாக்கி, செயல்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், திருமங்கலக்கோட்டை கீழையூர் கிராமத்தை சேர்ந்த பொன்.கோவிந்தராஜ் (80) என்பவர், இப்பள்ளிக்கு நிலத்தை இலவசமாக வழங்கியுள்ளார். கோவிந்தராஜ், திருமங்கலக்கோட்டை கீழையூர் அரசுப் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை ஆரம்ப படிப்பை முடித்துள்ளார். தற்போது சிங்கப்பூரில் சொந்தமாக தொழில் நடத்தி வருகிறார்.
தற்போது, தான் படித்த பள்ளிக்கு எதாவது செய்ய வேண்டும் என நினைத்த கோவிந்தராஜ், அப்பள்ளியில் இட நெருக்கடியைப் போக்கும் விதமாக, தமக்கு சொந்தமான சுமார் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான, 30 ஆயிரம் சதுர அடி நிலத்தை தானமாக வழங்கியுள்ளார். அதற்கான ஆவணத்தை ஜூலை 15ஆம் தேதி பள்ளியில் நடைபெற்ற 79ஆவது சுதந்திர தின விழாவில், திருமங்கலக்கோட்டை வட்டார கல்வி வளர்ச்சி குழு அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் வழங்கியுள்ளார். அவரை பள்ளி ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் என பலரும் வெகுவாக பாராட்டினர்.
இதுகுறித்து சுதந்திர தின விழாவில் பேசிய தொழிலதிபர் கோவிந்தராஜ், "மாணவர்களாகிய உங்களை படிப்பு மட்டுமே உயர்த்தும். ஆகையால், மாணவர்கள் நன்றாகப் படித்து ஊருக்கும், பெற்றோருக்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும்,” என்று பேசினார்.
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய திருமங்கலக்கோட்டை வட்டார கல்வி வளர்ச்சி குழு அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள், “எங்கள் அறக்கட்டளை மூலம் முதற்கட்டமாக பள்ளிக்கு வாகனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது எங்களது ஊரைச் சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் 30 ஆயிரம் சதுரடி இடத்தை, பள்ளிக்கு தானமாக வழங்கியிருப்பது பெருமையாக உள்ளது," என தெரிவித்தனர்.
தற்போது, படிப்பதற்கே பலரும் அரசுப் பள்ளிகளைப் புறந்தள்ளும் சூழலில், தான் படித்த அரசுப் பள்ளிக்காக ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை முதியவர் கோவிந்தராஜ் வழங்கி உள்ளது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொழிலதிபர் கோவிந்தராஜை அப்பகுதி மக்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர்.
