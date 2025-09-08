ETV Bharat / state

பெண்களை மிரட்டிய ஏசிபி மற்றும் எஸ்ஐ இருவருக்கு அபராதம்; மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவு!

சோதனையின் போது வீட்டில் இருந்த பெண்களை மிரட்டிய காவல் உதவி ஆணையர் மற்றும் இரு ஆய்வாளர்களுக்கு 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 9:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மதுரை மாநகராட்சியின் முன்னாள் கவுன்சிலர் வீட்டில் நடத்திய சோதனையின் போது பெண்களை மிரட்டியதாக காவல் உதவி ஆணையர் மற்றும் இரு ஆய்வாளர்களுக்கு 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து மனித உரிமை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரை மாநகராட்சியின் முன்னாள் கவுன்சிலராக இருந்தவர் வி.கே. குருசாமி. இவர் காவல்துறையினருக்கு எதிராக மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், '' தனக்கு எதிராக பல்வேறு பொய் வழக்குகளை பதிவு செய்த காவல்துறையினர், தன்னை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைத்தனர். தனது வீட்டில் சோதனை நடத்திய காவல்துறையினர், தனது பேரனின் காது குத்து விழாவுக்கு வந்த மொய் பணம் 50 லட்ச ரூபாயை எடுத்துக் கொண்டு, 18 லட்சத்து 26 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டுமே பறிமுதல் செய்ததாக கணக்கில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இது சம்பந்தமாக நான் புகார் தெரிவித்தால் என் மீது மேலும் பொய் வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்து விடுவதாக மிரட்டினர். மேலும், சோதனையின் போது வீட்டில் இருந்த பெண்களை மிரட்டி இருக்கின்றனர். எனவே, இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அப்போதைய மதுரை உதவி ஆணையர் உதயகுமார், அப்போதைய காவல் ஆய்வாளர்கள் நாகராஜன், மணிகண்டன் ஆகியோருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என தெரிவித்து இருந்தார்.

இதையும் படிங்க: பாஜக ஆட்சியில் ஊடக சுதந்திரத்தின் நிலைமை மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக உள்ளது - இந்து என்.ராம் வேதனை!

இதையும் படிங்க: ஆண் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த மர்ம கும்பல்

இந்த புகாரை மனித உரிமைகள் ஆணைய உறுப்பினர் கண்ணதாசன் விசாரித்தார். அப்போது அவர், '' சோதனையின் போது வீட்டுப் பெண்களை மிரட்டியது மனித உரிமை மீறல் ஆகும். எனவே, குருசாமிக்கு இழப்பீடாக 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு வழங்க வேண்டும்'' என உத்தரவிட்டார்.

மேலும் இந்த தொகையில், உதவி ஆணையர் உதயகுமார், ஆய்வாளர் நாகராஜன் ஆகியோரிடம் இருந்து தலா 25 ஆயிரம் ரூபாய் வீதமும், ஆய்வாளர் மணிகண்டனிடமிருந்து 2 லட்சம் ரூபாயையும் வசூலித்துக் கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும் காவல்துறையை சேர்ந்த மூன்று பேருக்கும் எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு மனித உரிமை ஆணையம் பரிந்துரை செய்தது.

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE TORTURED WOMENSTATE HUMAN RIGHTS COMMISIONமாநில மனித உரிமை ஆணையம்போலீசாருக்கு அபராதம்SHRC FINES POLICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.