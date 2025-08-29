சென்னை: தமிழ்நாடு காவல் துறையில் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக உள்ள சங்கர் ஜிவால் பதவிக் காலம் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் முடிவடைகிறது.
இந்நிலையில் வரும் 31-ம் தேதியோடு டிஜிபி சங்கர் ஜிவால் ஓய்வு பெற்ற பிறகு அவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கலாம் என தகவல் வெளியானது. இதே போல் இதற்கு முன்பாக சிறப்பாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகள் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி ஆக இருந்து ஓய்வு பெற்ற சுனில் குமாருக்கு, தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.
அதேபோல் 2023 ஆம் ஆண்டு டிஜிபிகளில் ஒருவராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஷகீல் அக்தருக்கு தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தின் தலைமை தகவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டார். மேலும் தமிழ்நாடு அரசு உள்துறை செயலாளராக இருந்த எஸ் கே பிரபாகர், ஓய்வு பெற்ற பிறகு டிஎன்பிஎஸ்சி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.
குறிப்பாக திமுக ஆட்சி அமைந்த பிறகு சிறப்பாக பணியாற்றியதாக ஒய்வு பெற்ற சில ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. இதனால் தற்போது தமிழ்நாடு சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக பணியாற்றி வரும் சங்கர் ஜிவால் ஓய்வுக்கு பிறகும் அவருக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம் எனவும் கூறப்பட்டது.
ஏற்கனவே சங்கர் ஜிவால் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த நிலையில், தற்போது டிஜிபியாக 2 ஆண்டு காலம் பணியாற்றி ஓய்வு பெற உள்ளார். இதனால் இவருக்கு ஆலோசகர் அல்லது புதிதாக உருவாக்கப்படும் ஆணையத்தில் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் நாளை மறுநாள் ஓய்வு பெற உள்ள டிஜிபி சங்கர் ஜிவாலுக்கு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தீயணைப்பு ஆணையத்தின் தலைவர் பொறுப்பு வழங்கி, தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர் தீரஜ்குமார் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.
தீ மற்றும் உயிர் மீட்பு பணிகளில் புதிய தொழில்நுட்ப நுணுக்கங்களை செயல்படுத்தவும், கட்டிடங்களுக்கு வழங்கப்படும் தீயணைப்புத் துறை சான்றிதழ்களை சரி பார்த்து வழங்குதல் தொடர்பான பணிகளை முறைப்படுத்துதல், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணி பணியாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான திட்டங்களையும் புதிய பயிற்சி முறைகளை பரிந்துரைக்கும் நோக்கத்தில் இந்த ஆணையம் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சங்கர் ஜிவால் தீயணைப்பு ஆணையத் தலைவராக வருகிற செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி அன்று முதல் பதவி வகிக்கும் வகையில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதில் கூடுதல் இயக்குநர், உறுப்பினர் செயலாளர், முன்னாள் தலைமை பொறியாளர் உள்ளிட்ட சில அதிகாரிகளுக்கும் பதவிகள் வழங்கப்பட்டு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் நாளை மறுநாள் ஓய்வு பெற உள்ள டிஜிபி சங்கர் ஜிவாலுக்கு சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் பிரிவு உபசார இன்று நடைபெற்றது. அதில் சங்கர் ஜிவால் கலந்து கொண்டு அணிவகுப்பு மரியாதை ஏற்றுக்கொண்டார்.