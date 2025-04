ETV Bharat / state

விஜய்யிடம் இருந்து முஸ்லிம்கள் விலக வேண்டுமா? மோதும் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் - TVK VIJAY AND MUSLIM ISSUE

நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சியில் விஜய் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : April 17, 2025

சென்னை: இஃப்தார் நிகழ்ச்சியில் தவெக தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்டதற்கு ஆதரவளித்தும், எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் பல இஸ்லாமிய அமைப்புகள் கருத்து தெரிவித்து வருவது அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், விஜய்யுடன் முஸ்லிம்கள் சேரக்கூடாது என அகில இந்திய முஸ்லிம் ஜமாத் தலைவர் ஷாபுதின் ரஸ்வி ஃபத்வா கூறியதற்கு, தமிழ்நாடு முஸ்லிம் லீக் நிறுவனத் தலைவர் வி.எம்.எஸ். முஸ்தபா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக, ஷாபுதீன் ரஸ்வி வெளியிட்ட பதிவில், “தனது படங்களில் இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளாகவும், அரக்கன்களாகவும் காண்பித்து, அவர்களை அவதூறு செய்ய முயற்சித்தவர்தான் விஜய். இப்போது அரசியலுக்கு வந்தவுடன், இஸ்லாமியர்களுடன் ஒன்றிணைய நினைக்கிறார். நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சியில் தவெக விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu) சமீபத்தில் அவர் கலந்துகொண்ட நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சியில் குடிகாரர்கள், சூதாட்டகாரர்கள், சமூக விரோதிகளை அழைத்துள்ளார். இதனால், தமிழகத்தில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் விஜய் மீது மனக்கசப்பில் உள்ளனர். எனவே, இஸ்லாமியர்கள் விஜய்யுடன் சேர வேண்டாம். அவரை எந்த நிகழ்வுக்கும் அழைக்க வேண்டாம். இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக செயல்படுபவர்களுடன் நாம் சேரக் கூடாது. விஜய்யை எந்த வகையிலும் நம்ப வேண்டாம்" எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

