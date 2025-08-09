Essay Contest 2025

தமிழ்நாடு மீனவர்கள் 7 பேர் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது; தொடரும் அட்டூழியம்! - TN FISHERMEN ARREST

வடக்கு மன்னார் கடற்பரப்பில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் ஏழு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் இன்று கைது செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ஏழு மீனவர்கள்
கைது செய்யப்பட்ட ஏழு மீனவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 6:34 PM IST

ராமநாதபுரம்: அண்மையில் ராமநாதபுரம் மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதி இருக்கும் நிலையில், மீண்டும் தமிழ்நாடு மீனவர்கள் ஏழு பேரை இலங்கை கடற்படை கைது செய்துள்ளது.

ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து இன்று காலை சுமார் 350 க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் 2,000க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றனர்.

இந்நிலையில், தங்கச்சிமடத்தை சேர்ந்த டல்லஸ் என்பவருக்கு சொந்தமான மீன்பிடி விசைப்படகில் வடக்கு மன்னார் கடற்பரப்பில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இலங்கை கடற்படை சுற்றி வளைத்துள்ளது. அப்போது, எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக அந்த படகையும் அதில் இருந்த டல்லஸ் (56), சிலைடன் (26), அருள் ராபர்ட் (53), லொய்லன் (45), ஆரோக்கிய சான்ரின் (20), பாஸ்கர் (45), ஜேசு ராஜா (32) ஆகிய ஏழு மீனவர்களை கைது செய்து மன்னார் கடற்படை முகாமுக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களிடம் இலங்கை கடற்படையினர் முதல் கட்ட விசாரணையை முடித்து கொண்டு, மீனவர்களை படகுடன் மன்னார் மீன் வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். ஒப்படைக்கப்பட்ட மீனவர்களை மன்னார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி வவுனியா சிறையில் அடைப்பதற்கு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருவதாக மன்னார் மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று காலை மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்களை நான்கு மணி நேரத்தில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்த சம்பவம் ராமநாதபுரம் மாவட்ட கடலோர பகுதி மீனவ கிராமங்களில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் சாலை மறியல்

இந்த நிலையில், இலங்கை கடற்படையின் தொடர் கைது நடவடிக்கையை கண்டித்தும், இன்று கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை படகுடன் உடனடியாக விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தியும் மீனவர்களின் உறவினர்கள் தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மீனவர்களின் இந்த சாலை மறியல் காரணமாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டது. சுமார் ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இரு புறமும் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன.

சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடம் போலீசார் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் நிலையில், மீனவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட மறுத்து தொடர்ந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளிடம் மீனவர்களின் உறவினர்கள், ''சிறைபிடிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு தினசரி மருந்து எடுத்துக் கொள்ளும் நிலையில் உள்ளவர்கள். வயிற்று பிழைப்புக்காக மீன்பிடிக்க சென்ற போது இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். எனவே மீனவர்களின் உடல் நிலையை கருத்தில் கொண்டு உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும்'' என கோரிக்கை வைத்தனர்.

தமிழ்நாடு அரசின் மீன்பிடி தடைக்காலம் முடிந்து, மீன்பிடிக்க சென்ற 55 நாட்களில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 61 மீனவர்கள் 9 படகுகளுடன் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

