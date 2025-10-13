ETV Bharat / state

அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய விசாரணை தொடரும்! மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன்!

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவை, தமிழ்நாடு அரசு அழுத்தம் போட்டு வாங்கியது என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுவது நீதிமன்ற அவமதிப்பு என மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன் கூறியுள்ளார்.

மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன்
மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன் (X/ @PWilsonDMK)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: கரூர் கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டாலும், அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய விசாரணை தொடரும் என மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன் கூறியுள்ளார்.

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பான உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவு குறித்து மூத்த வழக்கறிஞரும், மாநிலங்களவை திமுக உறுப்பினருமான பி.வில்சன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், “இந்த உத்தரவால் உயிரிழந்த 41 பேர் மற்றும் காயமடைந்த 146 பேர் குடும்பங்களுக்கு எந்தப் பலனும் கிடைக்காது. முதலமைச்சர் அன்றைய தேதியிலேயே அவர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் வழங்கி, அனைத்து உதவிகளும் செய்துள்ளார்.

உத்தரவின் நிலையும், விசாரணை மாற்றமும்

உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு ஒரு இடைக்காலத் தீர்ப்பு தான். இது இறுதி தீர்ப்புக்கு உட்பட்டது. ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணையை மத்திய புலனாய்வுத் துறைக்கு மாற்றும்படி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த மாற்றம் என்பது, இதுவரை SIT மேற்கொண்ட விசாரணைகள் அனைத்தும் சரியானவையே என்ற நோக்கத்தில் தான் நிகழ்ந்துள்ளதாகக் கருதலாம். நீதிமன்றம் விரும்பினால், ஆரம்பத்திலிருந்தே மீண்டும் விசாரிக்க உத்தரவிட வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால், இப்போதுள்ள நிலையில், விசாரணையை மாற்றம் செய்ய மட்டுமே உத்தரவிட்டுள்ளது.

அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் தொடருமா?

இந்த உத்தரவால் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் விசாரணை ரத்தாகாது. அந்த ஆணையம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் எதுவும் விவாதிக்கவில்லை, எனவே ஒரு நபர் ஆணையம் தொடர்ந்து செயல்படும்.

இந்த அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் மிக முக்கியமான ஆணையம். யார் மீது தவறு உள்ளது? யார் மீது அலட்சியம்? என்பதைச் சொல்லக் கூடிய அதிகாரம் ஆணையத்திற்கு உண்டு. மேலும் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு என்ன நிவாரணம்? என்பதைச் சொல்லவும் அந்த ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது.

மோசடி மனுக்கள்

இந்த வழக்கில் மூன்று பேர் போலியாக மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளதாக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு தெரியப்படுத்தினோம். மோசடியாக ஒரு தீர்ப்பைப் பெற்றால், அது மோசடி என்று தெரிய வந்தால், நீதிமன்றம் அந்தத் தீர்ப்பை ரத்து செய்து விடும் என்ற 'ஃப்ராட் விஷயட்ஸ் எவரிதிங்' (fraud vitiates everything) என்ற கோட்பாடு இங்குப் பொருந்தும்.

மேலும் இன்று மனுதாரர்கள் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், எங்களுக்குத் தெரியாமல் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர். இந்தத் தீர்ப்பு மோசடியாகப் பெறப்பட்டது என்று தெரிந்தால், நீதிமன்றம் அதை விலக்கிக் கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. மோசடி செய்தவர்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, அவர்கள் சிறைக்கு அனுப்பப்படலாம் என்று கூறினார்.

நீதிமன்ற அவமதிப்புக் குற்றச்சாட்டு

தொடர்ந்து பேசிய மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், “நடிகர் விஜயின் கட்சியைச் சேர்ந்த ஆதவ் அர்ஜுனா சிபிஐ விசாரணையை வெற்றி என்று கொண்டாடுகிறார். அவர்கள் மனுவில் சிபிஐ விசாரணை கேட்கவில்லை. அவர்களின் வழக்கறிஞர்களும் சிபிஐ வேண்டாம் என்று தான் நீதிமன்றத்தில் வாதாடினார்கள்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவை, தமிழ்நாடு அரசு அழுத்தம் போட்டு வாங்கியது என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கூறிய குற்றச்சாட்டு நீதிமன்ற அவமதிப்பாகும்” என்றும் தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ARUNA JAGADEESAN COMMISSIONKARUR INCIDENT CBI INVESTIGATIONகரூர் சம்பவம்அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம்KARUR INCIDENT CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.