பிரிந்து சென்றவர்கள் ஒரு மாதத்தில் இணைவார்கள் - செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை

அதிமுக நன்றாக இருக்க வேண்டும்; எல்லோரும் இணைய வேண்டும் என்பது எனது ஆசை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2025 at 1:54 PM IST

கோயம்புத்தூர்: அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் இணைவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நேற்று (செப் 13) மாலை கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, 'அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் இணைக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நீங்கள் விடுத்த 10 நாள் கெடு, 2 நாட்களுக்குள் முடிவடைய உள்ளதே?' என்று செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "எல்லாம் நன்மைக்கே" என பதில் அளித்தார்.

தொடர்ந்து, ஓ.பன்னீர் செல்வம், டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்கள் உங்களை சந்திப்பது குறித்த கேள்விக்கு, “ என்னைப் பொருத்தவரை இயக்கம் நன்றாக இருக்க வேண்டும். எல்லோரும் இணைய வேண்டும். வெற்றி என்ற இலக்கில், புரட்சித்தலைவி ஜெயலலிதா ஆட்சி தமிழகத்தில் மலர வேண்டும் என்பது எனது முழு ஆசை. அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் இணைவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது” என்றார்.

செங்கோட்டையன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
மீண்டும் டெல்லி செல்வீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, “ காலம்தான் பதில் சொல்லும்” என்றார்.

முன்னதாக, ஈரோட்டில் கடந்த 5 ஆம் தேதி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய செங்கோட்டையன், ‘அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் இணைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என அவருக்கு 10 நாட்கள் கெடு விதித்து எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார். அவரது இந்த வெளிப்பாட்டிற்கு அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர்.

ஆனால் அதற்கு மறுநாளே, அதிமுகவில் செங்கோட்டையன் வகித்து வந்த அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் அவரை நீக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, அவரது ஆதரவாளர்களையும் கட்சியில் இருந்து நீக்கினார். இந்த அறிவிப்பு அதிமுகவினரே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து, கடந்த 8 ஆம் தேதி ஹரித்துவாரில் உள்ள ராமர் கோயிலுக்கு செங்கோட்டையன் ஆன்மிக சுற்றுலா சென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், அதிமுகவில் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் கட்சியினரிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செங்கோட்டையன்AIADMKEDAPPADI PALANISWAMIஎடப்பாடி பழனிசாமிSENGOTTAIYAN

