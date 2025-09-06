அதிமுக ஈரோடு புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் பொறுப்புகளில் இருந்து செங்கோட்டையனை நீக்குவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
Published : September 6, 2025 at 12:22 PM IST
சென்னை: அதிமுகவின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் செங்கோட்டையனை நீக்குவதாக அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி அறிவித்துள்ளார்.
அதிமுகவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான செங்கோட்டையனுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நீடித்து வந்தது. இதனால் இருவரும் நேருக்கு நேர் சந்திப்பதை தவிர்த்து வந்தனர். எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் செங்கோட்டையன் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்து வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று ஈரோட்டில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், வரும் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற வேண்டுமானால் கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் இணைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். இதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 10 நாட்கள் கெடு விதிப்பதாகவும், இல்லையென்றால் தன்னைப் போன்றவர்களை ஒருங்கிணைத்து அந்தப் பணியை மேற்கொள்வோம் என்று பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
பொதுச் செயலாளர் அவர்களை நேரடியாக சந்திக்காமல் அவருடைய எழுச்சி பயணத்தை புறக்கணித்து பொதுச்செயலாளர் இடம் நேரடியாக எந்த ஒரு கோரிக்கையும் வைக்காமல் தனித்து செயல்பட்டு தனியாக பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து கழகத்தையும் கழகத் தொண்டர்களையும் அவமானப்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்ட… pic.twitter.com/xO0fUh34x7— ADMK Tweets (@Admk_Tweets) September 6, 2025
செங்கோட்டையனின் இந்த அறிவிப்புக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்தனர். மேலும், அதிமுகவில் உள்ள நிர்வாகிகள் சிலரும் செங்கோட்டையன் கருத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாகக் கூறப்படுகிறது.
செங்கோட்டையனின் 10 நாட்கள் கெடு குறித்து குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் என எதிர்பார்ப்பு அதிமுக வட்டாரத்தில் அதிகரித்த நிலையில், இன்று திண்டுக்கல்லில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார். இதனையடுத்து, அதிமுகவில் செங்கோட்டையன் வகித்து வந்த அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் அவரை நீக்குவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக அறிவித்தார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், அதிமுக ஈரோடு புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பு மற்றும் கழக அமைப்புச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து செங்கோட்டையன் விடுவிக்கப்படுவதாக அறிவித்துள்ளார். மேலும், செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்களையும் அதிமுகவின் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, அதிமுக ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காகவே கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை இணைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதாக செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார். அதிமுகவின் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கியதில் எந்த வேதனையும் இல்லை என்றும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து செங்கோட்டையன் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.