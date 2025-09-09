டெல்லியில் அமித் ஷாவை சந்தித்தது ஏன்? செங்கோட்டையன் விளக்கம்!
செங்கோட்டையன் டெல்லியில் அமித் ஷாவை சந்தித்து பேசிய அதே நேரத்தில் கோபியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் இபிஎஸ்ஸை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 9, 2025 at 4:02 PM IST
கோயம்புத்தூர்: ஹரித்துவாருக்கு ஆன்மிக யாத்திரை செல்வதாகக் கூறி விட்டுச் சென்ற செங்கோட்டையன், டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து பேசியதாக தெரிவித்தார்.
அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான செங்கோட்டையன் 10 நாட்கள் கெடு விதித்தார். அடுத்த நாளே கட்சியின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் செங்கோட்டையனை நீக்கி அதிரடியாக நடவடிக்கை எடுத்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
இந்த முடிவு தனக்கு வேதனை அளிக்கவில்லை என்றும், இதனால் யாருக்கு பாதிப்பு என்பதற்கு காலம் தான் பதில் சொல்லும் என்றும் செங்கோட்டையன் கூறியிருந்தார். மேலும் தொண்டர்களின் குரலாகவே தான் பேசியதாகவும், கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பலர் தன் பக்கம் இருப்பதாகவும் கூறினார்.
இதனையடுத்து நேற்று (செப். 8) மன நிம்மதியைத் தேடி ஹரித்துவாருக்குச் செல்வதாக கோவை விமான நிலையத்தில் பேட்டியளித்த செங்கோட்டையன், டெல்லிக்குச் சென்றார். அங்கும் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த அவர், ராமரைத் தேடிச் செல்வதாகவும், அது ஆன்மிக பயணம் மட்டுமே என்றும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். இருப்பினும், ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருப்பதாக சூட்சுமமாக பேசியிருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: அண்ணா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் பணியிடை நீக்கத்தை ரத்து செய்ய ஆளுநர் உத்தரவு!
இந்நிலையில் ஹரித்துவார் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இன்று கோவை திரும்பினார் செங்கோட்டையன். விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து பேச வாய்ப்பு கிடைத்ததாக கூறினார். மேலும் பேசிய அவர், “டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் நிதி அமைச்சர் ஆகிய இருவரையும் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. என்னுடைய அரசியல் சூழ்நிலை குறித்த கருத்துகள் அங்கு பரிமாறப்பட்டன. எல்லோரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்ற எனது நோக்கத்தை எடுத்துரைத்தேன்.
அதிமுகவை வலிமைபடுத்துவது குறித்தும், மக்கள் பணியை தொடர்வது குறித்தும் மட்டுமே பேசினேன். இதனடிப்படையில் பல்வேறு விவாதங்கள் இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. அரசியலில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் அவரவருடைய விருப்பத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர். அனைவருக்குமே ஜனநாயக உரிமை இருக்கிறது” என்றார்.
மேலும், ”அமித் ஷா உடனான சந்திப்பின் போது, ரயில்வே அமைச்சர் உடனிருந்தார். அப்போது அவரிடம் ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் நேரத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தேன். அது குறித்து பரிசீலிப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்” என்றும் செங்கோட்டையன் கூறினார்.
செங்கோட்டையன் டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சரை சந்தித்துக் கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில், கோபிச்செட்டிபாளையத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஆதரவு கொடுத்தனர். அன்று பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் செங்கோட்டையன் என்ன பேசப் போகிறார் என்றே தெரியாமல் அவருடன் சென்றதாகவும், அவர் தலைமைக்கு எதிராக பேசுவார் என தங்களுக்கு தெரியாது எனவும், எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அவர்கள் விளக்கமளித்தனர்.