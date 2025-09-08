திடீர் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ளும் செங்கோட்டையன்! மன நிம்மதியை தேடுவதாக பேட்டி

திடீர் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ளும் செங்கோட்டையன்! மன நிம்மதியை தேடுவதாக பேட்டி
அதிமுகவில் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையில் சஸ்பென்ஸ் வைத்திருப்பதாக செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.
Published : September 8, 2025 at 10:35 AM IST
கோயம்புத்தூர்: மன நிம்மதியை தேடி ஹரித்துவாரில் உள்ள ராமர் கோயிலுக்கு செல்வதாக முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்கக் கோரி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 10 நாள் கெடு விதித்து அதிர வைத்தார் செங்கோட்டையன். இதன் தொடர்ச்சியாக, அதிமுக கட்சி பதவிகளில் இருந்து செங்கோட்டையன் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார். கட்சியுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படாததாக கூறி, செங்கோட்டையன் வகித்த அதிமுக ஈரோடு புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகள் அவரிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டன.
“நான் சரியாக தான் பேசினேன்”
இதனால் அதிருப்தி அடைந்த நூற்றுக்கணக்கான செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்கள், கட்சி பதவிகளில் இருந்து ராஜினாமா செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று கோபிசெட்டிபாளையத்தில் இருந்து சென்னை செல்வதற்காக கோவை விமான நிலையம் வந்த செங்கோட்டையன், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவரிடம் அதிமுகவில் இருந்து அனைத்து பொறுப்புகளிலும் இருந்து நீக்கப்பட்டது குறித்து கேட்டதற்கு, “அந்த முடிவை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்துள்ளார். அதில் நான் எந்த கருத்தும் கூற முடியாது. நான் எனது மனதுக்கு பட்டதை கூறினேன். நான் கூறிய கருத்துக்கு எந்த எதிர்ப்பு குரலும் வரவில்லை. அப்படி என்றால் அந்த எண்ணம் அதிமுகவில் உள்ள அனைவரது மனதிலும் இருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம். நான் வெளிப்படையாக அதை சொல்லிவிட்டேன் அவ்வளவு தான்” என்றார்.
அதிமுக தொண்டர்கள் தொடர்ந்து அவரை சந்தித்து வருவது குறித்து கேள்வியெழுப்பியதற்கு, “ஆம், நான் கூறிய கருத்து சரியானதுதான். நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். எதற்கும் கலங்க வேண்டாம் என 10,000-க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் என்னை சந்தித்து ஆதரவு கூறி வருகின்றனர்” என்றார்.
ஹரித்துவார் செல்கிறேன்
தொடர்ந்து, மன நிம்மதியை தேடி ஹரித்துவாரில் உள்ள ராமர் கோயிலுக்கு செல்கிறேன் என்றார். அப்போது அவரிடம் செய்தியாளர்கள், இங்கு பல கோயில் இருக்கும்போது ஏன் ஹரித்துவாருக்கு செல்கின்றீர்கள் என கேட்டனர். அதற்கு அவர், "ராமரும் கடவுள்தானே. நான் கூறிய கருத்துக்கு தொடர்ந்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. அதனால் மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ள ராமரை வழிபட செல்கிறேன்” என்றார்.
அங்கு பாஜக தலைவர்களை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதா? என கேட்டதற்கு, “இல்லை, நான் ராமரை பார்க்க போகிறேன். வேறு யாரையும் பார்க்கும் நிலையில் இல்லை” என்றார். அவரது அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து கேட்டதற்கு, “அனைத்துக்கும் காலம் தான் பதில் சொல்லும். ஆனால், ஒரு சஸ்பென்ஸ் உள்ளது” என்றார்.