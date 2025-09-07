ETV Bharat / state

அதிமுக-பாஜக கூட்டணி மூழ்கும் கப்பல்.. அதில் யாரும் பயணிக்க முடியாது - செல்வப்பெருந்தகை தாக்கு

அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர் சந்திப்பு
செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2025 at 3:14 PM IST

தூத்துக்குடி: பாஜக - அதிமுக கூட்டணி ஒரு மூழ்கும் கப்பல்; அதில் யாராலும் பயணம் செய்ய முடியாது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் நேற்றிரவு (செப்.6) சாமி தரிசனம் செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “அதிமுகவில் நிலவுவது உட்கட்சி மோதல். மற்ற கட்சி விவகாரங்களில் காங்கிரஸ் எப்போதும் தலையிடுவதில்லை. இருந்தாலும், பாஜக-அதிமுக கூட்டணி என்பது மூழ்கும் கப்பல் என்று நான் பலமுறை கூறியிருக்கிறேன். அந்த கப்பலில் யாராலும் பயணிக்க முடியாது.

அதில் பயணம் செய்ய முயன்ற ஓபிஎஸும் இறங்கிவிட்டார். அவரை தொடர்ந்து டிடிவி தினகரனும் 2 நாட்களுக்கு முன்பு இறங்கிவிட்டார். இந்நிலையில், அந்த கப்பலில் ஏறலாமா? வேண்டாமா? என சிந்தித்து வந்த செங்கோட்டையன், தற்போது பல்வேறு நிபந்தனைகளை முன்வைத்துள்ளார். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக அமைதி காத்த செங்கோட்டையன், திடீரென நிபந்தனையை வைத்துள்ளார் என்றால், அதில் ஆயிரம் காரணங்களும், பின்னணியும் இருக்கும்.

ஆகையால், பாஜக - அதிமுக கூட்டணி என்பது மூழ்கப்போகும் கூட்டணி, தோல்வியடைய போகும் கூட்டணி. தமிழ்நாட்டின் நலனுக்கு எதிரான இந்த கூட்டணியை மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இந்நிலையில், செங்கோட்டையன் போன்றவர்கள் தங்களது போர்க் குரலை ஒலிக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

செங்கோட்டையன் கூறுவது போல அதிமுக ஒருங்கிணைய வாய்ப்பே இல்லை. ஏனென்றால், கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்களை மீண்டும் இணைக்க கூறியவரையே, எடப்பாடி வெளியேற்றிவிட்டார். அப்படியே அவர்கள் ஒன்று கூடினாலும் 'இந்தியா' கூட்டணிக்கு பிரச்சினை கிடையாது” எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனிடம் சமரசம் பேச தயார் - நயினார் நாகேந்திரன்

மேலும் பேசிய அவர், “செய்த தவறை திருத்திக் கொள்பவன்தான் மனிதன். ஆனால், வாக்கு திருட்டு விவகாரத்தில் நாங்கள் தவறு செய்து விட்டோம் என தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புக்கொள்ளாது. தரவுகள் அனைத்தும் அழிந்துவிட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் கூறுகிறது. ஆனால், இந்தியாவை 'டிஜிட்டல் உலகம்' என்றும், டிஜிட்டல் உலகமயமாக்கல் எனவும் கூறி வருகிறார். தேர்தல் ஆணையம் முன்பு போல் செயல்படவில்லை. மத்திய அரசும், பாஜகவும் என்ன சொல்கிறார்களோ, அதை அப்படியே ஒப்பிக்கிறது.

தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சார சுற்றுப்பயணம் வெற்றி பெற வாழ்த்துகள். ஒரு இளைஞர் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளார். அவரது முயற்சி வெற்றி பெற வாழ்த்துகளை தான் கூறமுடியும். எதிர் கருத்துக்கள் தெரிவிக்கவோ, காரணங்கள் சொல்லவோ காங்கிரஸ் தயாராக இல்லை” என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

