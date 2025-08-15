சென்னை: மகாத்மா காந்தியை கொன்றது யார் என பிரதமரை கூற சொல்லுங்கள் என்று செல்வப்பெருந்தகை கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
இந்தியாவின் 79-வது சுதந்திர தின விழா நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் உள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைமை அலுவலகத்தில், மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “சுதந்திரக் காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், நமது தலைவர்கள் இந்தியாவுக்கு விடுதலை பெற்றுத் தந்தார்கள். ஆனால், பேச்சுரிமை, எழுத்துரிமை, கருத்துரிமை என அனைத்தும் கடந்த 11 ஆண்டுகளாக பறிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி, தற்போது வாக்குரிமையும் பறிக்கப்பட்டுள்ளது வேதனையளிக்கிறது.
ஒரு மனிதனுக்கு உண்ண உணவும், உடுத்த உடையும், இருக்க இடமும் தேவை என்று சட்டத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த தேசத்தில் இன்னும் பட்டினிச்சாவு உள்ளது. பணமதிப்பிழப்பு என்ற பெயரில் நம்மிடம் இருந்த பணத்தை பறித்தார்கள், கருத்துரிமையை பறித்தார்கள். இப்போது, ஓட்டுரிமையையும் பறிக்க முயற்சி நடந்து வருகிறது. அதனை எதிர்த்துத்தான் ராகுல்காந்தி குரல் கொடுத்து வருகிறார் என்றார்.
தூய்மை பணியாளர்கள் பிரச்சினை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில்தான் தூய்மை பணியாளர்கள், போராட்டம் நடத்தும் இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டார்கள். அதுமட்டுமின்றி, அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தூய்மை பணியாளர்களுக்காக பொன்னான திட்டங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், அவர்கள் நாளைக்கே கூட பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது, அவர்கள் கேட்கும் ஊதியமும் கொடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் வரலாம்" என பதிலளித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “இந்திய மக்களிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் கொள்ளையடித்து விட்டார்கள். இனி கொள்ளையடிக்க ஒன்றும் இல்லை. உயிருக்குப் போராடி ICU சென்றால் அங்கும் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டும். இப்படி ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி என மக்களை சக்கையாக உறிஞ்சிவிட்டார்கள். இதற்கு மேல் மக்களிடம் சக்தி இல்லை. மிச்சம் இருந்த வாக்குரிமையையும் திருடிவிட்டார்கள்.
மதத்தின் பெயரால் பெஹல்காம் தாக்குதல்?
தீவிரவாதம்.. தீவிரவாதம் தான். அது எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும், தீவிரவாதத்தை எதிர்க்கும் ஒரே பேரியக்கம் காங்கிரஸ்தான். ஏனென்றால், தீவிரவாதத்தால் எங்கள் தலைவர்களை நாங்கள் இழந்துள்ளோம். மகாத்மா காந்தியை கொன்றது எந்த தீவிரவாதி என்று பிரதமர் மோடியை கூற சொல்லுங்கள்” என ஆவேசமாக பேசினார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.