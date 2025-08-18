ETV Bharat / state

தமிழரை குடியரசுத் தலைவராகவே அறிவித்தாலும் பாஜகவுக்கு இங்கு இடமில்லை! செல்வப்பெருந்தகை காட்டம்! - SELVAPERUNTHAGAI ABOUT BJP

பாஜகவுக்கு தமிழ்நாட்டின் மீது ஒரு கண் உள்ளதால் தான் தமிழரை குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 18, 2025 at 3:54 PM IST

சென்னை: குடியரசு துணைத் தலைவரல்ல; குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக தமிழரை அறிவித்தாலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாஜக பக்கம் சாயமாட்டார்கள் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரசின் முன்னாள் தலைவர் மகாதேவன் பிள்ளையின் நூற்றாண்டு பிறந்த நாள் மற்றும் விடுதலைப் போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் 80-ம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டும் அவர்களது உருவப்படங்களுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். தமிழ்நாடு காங்கிரஸின் தலைமை அலுவலகமான சத்யமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் தமிழ்நாடு காங்கிரசின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ்

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இந்தியாவில் உள்ள யாராலும் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸை மறக்க முடியாது. இந்தியாவின் கடைசி குடிமகன் இருக்கும் வரை நேதாஜியின் புகழ் நிலைத்திருக்கும். இந்திய ராணுவத்தை பலமானதாக கட்டமைத்து பிரிட்டிஷ்காரர்களை மிரள வைத்தவர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ்.

சுபாஷ் சந்திரபோஸ், மகாதேவன் பிள்ளை உருவப்படங்களுக்கு மரியாதை செலுத்திய செல்வப்பெருந்தகை
சுபாஷ் சந்திரபோஸ், மகாதேவன் பிள்ளை உருவப்படங்களுக்கு மரியாதை செலுத்திய செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல், மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு சட்டப் பேரவையில் குரல் கொடுத்தவர் மகாதேவன் பிள்ளை. இந்த இரண்டு பெருந்தலைவர்களையும் காங்கிரஸ் கட்சியில் மட்டுமே ஒன்றாக காண முடியும்" என்றார்.

பாஜகவுக்கு தமிழ்நாடு மீது ஒரு கண்

தொடர்ந்து அவரிடம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, "பாஜக தமிழ்நாட்டின் மீது ஒரு கண் வைத்துள்ளது. அதனால் தான் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவரை குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளது. பாஜக, குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக தமிழரை நியமித்தாலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாஜக பக்கம் சாயமாட்டார்கள்.

பாஜகவின் மதவாதத்தையும், பாசிசத்தைய்யும் இந்தியாவிலேயே புரிந்து வைத்திருக்கக் கூடிய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு. ஆகையால் பாஜக என்ன செய்தாலும் தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்ற முடியாது. தமிழ்நாட்டை பிடிப்பதற்கு ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாஜக எத்தனை முறை படை எடுத்தாலும் அவர்களது அரசியல் பலிக்காது. வடமாநிலங்களில் பாஜக தற்காலிகமாக தான் வெற்றி பெற்றுள்ளது. விரைவில் தொடர் தோல்வியை சந்திக்கும்” என்றார்.

தொடர்ந்து, தூய்மைப் பணியாளர்கள் குறித்து பேசிய அவர், "தூய்மைப் பணியாளர்களை கூட்டுறவு சங்கத்தில் இணைத்து கூட்டுறவு முறையில் ஒப்பந்தம் போட்டு, சரியான ஊதியத்தை வழங்க முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

வாக்கு திருட்டுக்கு எதிராக ராகுல் காந்தியின் நடைபயணம் குறித்து கேட்டதற்கு, "ராகுல் காந்தியின் இந்த நடைபயணம் இந்திய அரசியலில் மிகப் பெரிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது." என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

